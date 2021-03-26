消化過剩高麗菜 萬里公所推泡菜達人教學

近來高麗菜生產過剩，市場上高麗菜價格崩盤，為消化過剩高麗菜也幫助農民，萬里區公所採購一批高麗菜，並且在區公所開設了「泡菜達人」的泡菜教學，希望透過簡單的泡菜教學，讓婆婆媽媽們也可以自己動手做，發揮惜物力量一起吃高麗菜，也幫助辛苦種菜的菜農。

萬里區長粘雪琴表示，區公所開設很多的講座與課程，不過實作的課程卻是不多，近來高麗菜價格崩盤，因此希望透過高麗菜的料裡多元變化教學，一來讓社區媽媽、長輩們體驗實作的課程，二來還可以大家一起吃高麗菜，消化過剩的高麗菜也幫助菜農，此外這批泡菜除了跟現場的長輩分享外，還要送去給獨老弱勢家戶品嚐，把愛心傳出去。

這場泡菜教學相當特別，不是一人一份材料自己做自己的，而是每個人做一小部分，最後大家的泡菜半成品都要再集中起來一起拌醬料，透過大家合力才完成了一人一罐的泡菜，目的是希望將作法教給大家，也要讓大家感受合力完成泡菜的喜悅。

民眾指出，近來高麗菜價格便宜買了很多，除了炒來吃，這次透過區公所的泡菜達人教學，也可以將高麗菜做更多的變化，此外透過做成泡菜，也可以拉長高麗菜的保存期限，不浪費農夫種菜的辛苦更加也豐富了自家的餐桌。