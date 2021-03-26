不是檸檬！營養師曝「維他命C水果排行」 網驚：第一名好意外

水果富含礦物質與維他命等營養成分，其中，談到透過水果補充維他命C，不少人第一個都會想到檸檬；不過，營養師高敏敏近日盤點了水果的維他命C含量排行榜，檸檬只排在20名，而其餘上榜的水果，也讓網友驚呼「好意外！」

高敏敏在臉書貼出「維他命C水果排行榜」，奪下冠軍的是紅心芭樂，每100克就含有214.4毫克的維他命C，其次依序為珍珠芭樂、釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果等，而許多人認為富含維他命C的檸檬，則只排在第20名。

該文一出，不少網友紛紛感到意外，直呼「想不到」、「還以為越酸越厲害」、「長知識了」等；而高敏敏也說明，維他命C是人體重要的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，只能透過食物攝取，呼籲民眾看了排行榜後，記得多吃芭樂補充營養。

至於維生素C的功用，高敏敏也特地再發一篇文補充道，除了能幫助美白外，維生素C還能幫助抗氧化、促膠原蛋白合成、提升鐵質吸收率、幫助代謝脂肪酸、協助免疫功能運作等，功效眾多，提醒民眾每天都要攝取蔬果，才能維持足夠的營養素C。