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2孕媽基隆旅遊探親寶寶等不及 醫為10新生兒吹薩克斯風
衛生福利部基隆醫院在面對少子化、將近4年的時間裡，久未有新生兒在院內誕生，去年10月婦產科主任陳致宇醫師到任後，喜迎睽違已久的第1位寶寶，到今天為止，共有6名女寶寶、4名男寶寶在醫院出生，今天醫院為10位新生兒祝福。其中2位孕媽來自屏東、台南，因旅遊、探親到基隆，在預產期未到的情形下出現落紅、破水等產兆緊急到院生產。
院長林慶豐今天特別吹奏薩克斯風，一曲「想你」贈送與祝福寶寶們，來紀念這樣特別的日子與機緣，他表示，衛生福利部基隆醫院身為區域醫院，歡迎懷孕媽咪們多加利用婦科門診進行諮詢、產檢或安排生產等，兒科主任謝王虎帶領的兒科團隊，可提供完善的婦幼醫療服務。
婦產科陳致宇主任說，10位新生兒的媽媽來自台灣及世界各地，並非固定於基隆醫院產檢，卻具有這樣特殊的緣分到基隆醫院生產。
第1位、第10位媽咪分別來自屏東、台南，因旅遊、探親因素到基隆，卻在預產期未到的情形下，出現落紅、破水等產兆而緊急到院。所幸2位媽咪都有隨身攜帶孕婦健康手冊，幫助醫護人員迅速掌握媽媽與胎兒的狀況，得以順利生產。
陳致宇提醒，尤其是屬於高風險妊娠的媽咪，週數越大或接近預產期時，儘量避免過勞或是出遠門，務必多加注意自己身體狀況及寶寶的胎動；遇到身體不適時，也不必過於驚慌，盡速攜帶孕婦健康手冊就醫。
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