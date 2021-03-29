台北烘焙展最終日 《嘉禾牌》再掀展場高潮

文 / 僑泰興 提供

自3/26（五）起跑的「2021台北國際烘焙暨設備展」，今（29）日已到了最終日，《嘉禾牌》展攤繼續掀起高潮，最後一日，現場有獎徵答好康持續大放送，要讓逛展者滿載而歸。

全台唯一連續四年高分通過SQF最高等級食安暨品質驗證的「嘉禾牌麵粉」。 圖／僑泰興 提供
全台唯一連續四年高分通過SQF最高等級食安暨品質驗證的「嘉禾牌麵粉」。 圖／僑泰興 提供

看！國寶級大師如何以燙麵技巧做出荷葉餅
繼立體造型饅頭女王王美姬捏出Q萌可口的3D立體造型饅頭，『僑泰興』今日再請中式麵點界的國寶級大師周清源於現場教你如何使用《嘉禾牌》中筋粉心麵粉製作烙餅、荷葉餅及蛋餅皮，並傳授燙麵製作技巧及如何在家應用冷凍燙麵麵糰，堪稱是喜愛麵食口感Q彈、帶咬勁者的福音。

同時，為滿足偏好歐式雜糧麵包的消費者，『僑泰興』資深烘焙主廚張祥斌也再展露一手，運用《嘉禾牌》石磨全麥粉、高筋麵粉、法國粉及南瓜子、茴香、核桃等食材，製作出融合全麥與果仁香氣的石磨歐式麵包。

『僑泰興』透露：「這些精彩的展演，都是為了讓民眾發現其實在家自己動手做很容易，尤其無論中式麵點或西式烘焙，《嘉禾牌》的各款麵粉都能保持最穩定的卓越品質，並且憑藉著連續四年高分通過SQF驗證，予以消費者國際公認最高等級的食安暨品質保證。」

僑泰興把「做食品」視為永續經營的良心事業，今年新品「頂級無添加麵條系列」與適合居家烘焙的小包裝麵粉系列。 圖／僑泰興 提供
僑泰興把「做食品」視為永續經營的良心事業，今年新品「頂級無添加麵條系列」與適合居家烘焙的小包裝麵粉系列。 圖／僑泰興 提供

《嘉禾牌》來自台灣第一家獲得SQF國際驗證的麵粉廠
於烘焙展現場展示的《嘉禾牌》麵粉，有500g、1kg小包裝的家用麵粉和22kg的商用大包裝麵粉，它們都是由台灣第一家獲得全球最高等級SQF Level 3國際食安暨品質驗證的『僑泰興』麵粉廠所製作，一直以來深受鼎泰豐、馬可先生麵包、阜杭豆漿、朱記餡餅粥店、舊振南餅店、森永製菓、味王食品、聖瑪莉麵包…等烘焙食品業界佼佼者的喜愛。

今年，『僑泰興』不僅再次與鼎泰豐一同參展、現做小籠包，亦首度和聯華製粉聯合展出，有鑑於兩家麵粉廠均已通過SQF國際鑽石級食安暨品質驗證，稱得上是強強聯手，更為台灣麵粉界樹立食安的新標竿。

品嘗頂級無添加麵條，感受良心事業的堅持
『僑泰興』創立至今邁入第68年，從不嘩眾取寵，總是以最嚴謹的態度把關產品品質，率先與國際大廠同步，申請SQF驗證、建立麵粉界食安暨品質的新標竿，把「做食品」視為一份永續經營的良心事業，始終堅持「誠信良知」、「追求卓越」的企業核心價值，且不忘初衷。

倘若你也想體驗『僑泰興』秉持良心初衷製作的食品，或想瞭解為什麼《嘉禾牌》能成為鼎泰豐指定麵粉，不妨從《嘉禾牌》今年新品─「頂級無添加麵條系列：家常麵、拉麵和細麵」，開始嘗試，以最高食安標準把關原料與製程，結合80年製麵功力打造出的麵條，口感Q彈有勁，與家中任何食材、醬汁，甚至是放入火鍋，均能完美搭配，且於momo、PChome等電商平台及烘焙材料行都能買得到。

「僑泰興」與「聯華製粉」兩大龍頭麵粉廠皆獲得SQF最高等級驗證，整合充沛資源、為提供最高品質的產品而齊心協力。(左起)僑泰興營業部 詹世昌經理, 僑泰興 趙正義副總經理, 聯華製粉 林信宏總經理 , 聯華製粉業務部 莊銀永經理。 圖／僑泰興 提供
「僑泰興」與「聯華製粉」兩大龍頭麵粉廠皆獲得SQF最高等級驗證，整合充沛資源、為提供最高品質的產品而齊心協力。(左起)僑泰興營業部 詹世昌經理, 僑泰興 趙正義副總經理, 聯華製粉 林信宏總經理 , 聯華製粉業務部 莊銀永經理。 圖／僑泰興 提供

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