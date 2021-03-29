台北烘焙展最終日 《嘉禾牌》再掀展場高潮

自3/26（五）起跑的「2021台北國際烘焙暨設備展」，今（29）日已到了最終日，《嘉禾牌》展攤繼續掀起高潮，最後一日，現場有獎徵答好康持續大放送，要讓逛展者滿載而歸。

全台唯一連續四年高分通過SQF最高等級食安暨品質驗證的「嘉禾牌麵粉」。 圖／僑泰興 提供

看！國寶級大師如何以燙麵技巧做出荷葉餅繼立體造型饅頭女王王美姬捏出Q萌可口的3D立體造型饅頭，『僑泰興』今日再請中式麵點界的國寶級大師周清源於現場教你如何使用《嘉禾牌》中筋粉心麵粉製作烙餅、荷葉餅及蛋餅皮，並傳授燙麵製作技巧及如何在家應用冷凍燙麵麵糰，堪稱是喜愛麵食口感Q彈、帶咬勁者的福音。

同時，為滿足偏好歐式雜糧麵包的消費者，『僑泰興』資深烘焙主廚張祥斌也再展露一手，運用《嘉禾牌》石磨全麥粉、高筋麵粉、法國粉及南瓜子、茴香、核桃等食材，製作出融合全麥與果仁香氣的石磨歐式麵包。

『僑泰興』透露：「這些精彩的展演，都是為了讓民眾發現其實在家自己動手做很容易，尤其無論中式麵點或西式烘焙，《嘉禾牌》的各款麵粉都能保持最穩定的卓越品質，並且憑藉著連續四年高分通過SQF驗證，予以消費者國際公認最高等級的食安暨品質保證。」

僑泰興把「做食品」視為永續經營的良心事業，今年新品「頂級無添加麵條系列」與適合居家烘焙的小包裝麵粉系列。 圖／僑泰興 提供

《嘉禾牌》來自台灣第一家獲得SQF國際驗證的麵粉廠於烘焙展現場展示的《嘉禾牌》麵粉，有500g、1kg小包裝的家用麵粉和22kg的商用大包裝麵粉，它們都是由台灣第一家獲得全球最高等級SQF Level 3國際食安暨品質驗證的『僑泰興』麵粉廠所製作，一直以來深受鼎泰豐、馬可先生麵包、阜杭豆漿、朱記餡餅粥店、舊振南餅店、森永製菓、味王食品、聖瑪莉麵包…等烘焙食品業界佼佼者的喜愛。

今年，『僑泰興』不僅再次與鼎泰豐一同參展、現做小籠包，亦首度和聯華製粉聯合展出，有鑑於兩家麵粉廠均已通過SQF國際鑽石級食安暨品質驗證，稱得上是強強聯手，更為台灣麵粉界樹立食安的新標竿。

品嘗頂級無添加麵條，感受良心事業的堅持『僑泰興』創立至今邁入第68年，從不嘩眾取寵，總是以最嚴謹的態度把關產品品質，率先與國際大廠同步，申請SQF驗證、建立麵粉界食安暨品質的新標竿，把「做食品」視為一份永續經營的良心事業，始終堅持「誠信良知」、「追求卓越」的企業核心價值，且不忘初衷。

倘若你也想體驗『僑泰興』秉持良心初衷製作的食品，或想瞭解為什麼《嘉禾牌》能成為鼎泰豐指定麵粉，不妨從《嘉禾牌》今年新品─「頂級無添加麵條系列：家常麵、拉麵和細麵」，開始嘗試，以最高食安標準把關原料與製程，結合80年製麵功力打造出的麵條，口感Q彈有勁，與家中任何食材、醬汁，甚至是放入火鍋，均能完美搭配，且於momo、PChome等電商平台及烘焙材料行都能買得到。