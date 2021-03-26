天文迷注意！火星合月、超級滿月、流星雨…四月登場

4月將至，沉寂許久的夜空，將上演好幾場精彩天象。台北天文館表示，4月將有三個精彩的天象，包括4月17日少見接近的「火星合月」、22日以火流星著稱的天琴座流星雨爆發，以及27日將出現比一般滿月更大更亮的「超級滿月」。

根據中央氣象局預報，天琴座流星雨（Lyrids）每年發生於4月14至30日之間，今年預測極大期為台灣時間4月22日20時40分，天琴座流星雨是一個觀測歷史相當悠久的流星群，雖然數量不多，但有偶現的火流星值得期待，在春季星空中是僅次於5月寶瓶座流星雨的另一群較值得留意的流星雨。

此外，台灣時間4月27日11時32分將滿月，由於該時與月球過近地點的時間，相差不到12個小時，因此這次滿月的月面看起來感覺會特別大，民眾可以看到比一般滿月更大更亮的「超級滿月」。

天文館表示，4月也是人類第一個太空站升空50週年、太空梭第一次飛行40週年，這些將近半世紀前的高科技成就，背後有哪些不為人知的秘辛？民眾可以報名4月4日下午的「宇宙紀事」講座，天文館將為民眾詳細介紹這些精彩天象以及廣受世人關注的天文話題。