遊覽車座椅有瑕疵？ 業者怒批：交通部引發民眾恐慌

蘇花公路遊覽車事故釀6死、39傷，運安會昨點名遊覽車座椅固定方式出問題，預計召回1189輛遊覽車檢查。對此，遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞今嚴正駁斥，他強調，所有遊覽車都經過車輛安全審驗中心(VSCC)檢測，難道交通部在打自己單位的臉？魯孝亞更痛批交通部大動作召回形同作秀，造成遊覽車產業嚴重損失。

魯孝亞表示，運安會在偵查不公開、完整調查報告還未完成的情況下，就直接提出問題，造成遊覽車產業慘重損失、背黑鍋，也引發大眾恐慌。

他指出，運安會調查報告稱遊覽車座椅少了2顆螺絲鎖在車身骨架，導致這次事故連人帶椅子飛出去，是片面製造聳動話題。他質疑，包括遊覽車在內的機械化車輛都必須經過車輛安全審驗中心(VSCC)檢測，規格比照歐盟國家，座椅完全符合車體打造、品質設計也有一致性，且每3年就必須回來查核，審驗中心隸屬於交通部，難道交通部是自己打自己單位的臉？業者還能相信審驗中心嗎？

魯孝亞說，運安會以先前幾次車禍也有類似座椅脫離的情況，認為車身結構、座椅強度有問題，但業者都依照車輛中心(ARTC)檢測，無論是三點式安全帶、J型螺絲勾都符合國際標準、拉力測試，遊覽車業者何辜？

他更指出，運安會稱座椅少了2顆螺絲，但現行法規並未規範鎖螺絲的工法，且座椅有2個螺絲孔，不代表就是鎖2個螺絲，另一個螺絲孔是供施工者調整座椅前後位置的預備孔，施工者選擇鎖在前面或後面的螺絲孔，並不影響乘客受撞擊的安全度，這次事故致死原因是連續壁撞上安全門，而非椅子翻覆。

魯孝亞批評，交通部大動作召回遊覽車檢驗，而非依照國際慣例，由製造車廠召回同型車款，宣示、作秀意味濃厚，卻對遊覽車業者造成困擾，且交通部檢查，若過程中螺絲被破壞，有辦法比照原廠復原嗎？

他痛批，交通部此次作為荒腔走板，不符合專業，呼籲交通部長林佳龍收回成命，僅召回同型車輛即可。