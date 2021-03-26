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產季到！今年大蒜超產346公頃 農糧署認為是合理範圍

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今年國產大蒜面積5033公頃，較去（109）年4687增加346公頃，農糧署認為超產屬於合理範圍。本報資料照片
今年國產大蒜面積5033公頃，較去（109）年4687增加346公頃，農糧署認為超產屬於合理範圍。本報資料照片

農委會農糧署表示，今年國產大蒜面積5033公頃，較去（109）年4687增加346公頃，農糧署認為超產屬於合理範圍，依目前大蒜生育情形，預估產量約4萬9421公噸，比去年4萬4947公噸，增加4474公噸，低於年消費量6萬4000公噸，農糧署評估今年大蒜產銷平穩，農友採收後勿急於拋售濕蒜，可配合市場需求分批出售，以確保收益，並請消費者愛用國產大蒜。

農糧署表示，今年大蒜種植面積增加，是因為國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，國際貿易運輸因疫情受阻，致國際蒜價較常年上漲1倍，及國內蒜商對大蒜進口存在不確定因素。因此，增加跟國內農民契約生產面積增加，並無超產問題。

農糧署表示，進口大蒜數量，因南半球阿根廷大蒜產期已結束，自本年3月下旬起只有零星進口，本年自1月1日至3月25日合計進口1萬980公噸。

農糧署表示，國產大蒜辛辣風味較進口蒜品質佳又耐貯放，目前適值新蒜上市，請消費者優先選購新鮮國產大蒜，國產大蒜蒜球呈下寬上窄吊鐘形，外觀似蓮霧；進口大蒜蒜球呈扁圓型外觀形似茂谷柑。

農糧署說，國產大蒜盛產期自3月下旬開始至4月中旬結束，選購國產大蒜正是時候，建議消費者可於產季適時增加購買量，並直接將網袋置於通風處，不需冷藏，半年內都可維持良好品質，且不受疫情造成蒜價波動影響，輕鬆享用辛辣美味國產大蒜。

農糧署 疫情 新冠肺炎

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