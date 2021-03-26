2.0即將上路 社安網1.0社工未滿招 保護性社工缺最大

4月2日為社工日，衛福部社工司今舉辦感謝社工活動，與全家便利商店合作，提供2萬杯的拿鐵請社工喝咖啡。社安網設立後，自107年擴大進用社工人力，3年內增聘2000多人，根據社工司最新統計，截至今年1月29日，整體進用率為89％，其中保護性社工缺額最多，還差20％才達標，社工司長楊錦青表示，因應社安網2.0的推動，屆時會推出鼓勵機制，協助增加社工人數。

根據衛福部統計，因應社安網五大策略，需增聘的社工類型分為五大類，社福中心的一般性社工、保護性社工、心衛社工、司法、醫療社工。社福中心社工目前的進用率為87％，保護性社工約80％、心衛社工82％、司法以及醫療的進用率皆為100％。

楊錦青表示，目前全台的社工人數約1萬9000多人，其中以一般性社工為最多，衛福部對社工福利，仍朝三大方向努力，薪資、安全、清晰的作業流程。另外也希望與學校結合，我國每年社工相關科系的畢業生約2000人，如何增加畢業生能進入到社工領域，也是接下來的重點工作。

台北市家防中心社工督導黃雅郡表示，保護性社工面對的對象，相對具有風險，過去常會有同仁抱怨，單位未能給予即時的支持，包含心理支持或是協助處理風險，也導致離職率高，從106年開始，北市推動「網絡合作」，針對危險個案，與警察、心衛、醫師等一同訪視，大幅降低社工風險，也能降低多頭馬車訪視的情形。

她說，先前她有個50多歲身障的個案，被里長通報時常被80歲的母親家暴，社工人員知道母親為了撫養50多歲的身障個案，仰賴資源回收維生，但後續已出現囤積症的症狀，顯示已有精神疾病；過去介入類似案例時，僅能針對身障個案做安置，暫時離開居所，無法協助施虐者，後續因推動網絡合作，讓醫師團隊介入，讓80歲的個案就醫，降低50歲身障個案受暴的機率。

她說，這起個案聽起來雖然很簡單，結局也很圓滿，但過程中非常艱辛，若是沒有跨單位的溝通，以往保護性社工僅能一人承受，無法改善個案生活的壓力。

衛福部長陳時中表示，無論是任何角落都能見到社工的身影，也希望透過社工日，告訴每一位社工政府都在，有任何需求都很歡迎提出討論。