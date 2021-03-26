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你，累了嗎？ 2020年「十大爆肝行業」出爐！

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
台灣減害協會、台灣預防醫學會首度公布最新「十大爆肝行業」，邀請護肝大使柴語錄加入公益響應校園護肝運動，呼籲遠離肝病從年輕人做起。記者陳碧珠/攝影
台灣減害協會、台灣預防醫學會首度公布最新「十大爆肝行業」，邀請護肝大使柴語錄加入公益響應校園護肝運動，呼籲遠離肝病從年輕人做起。記者陳碧珠/攝影

新冠疫情讓各行各業狀態發生不小改變，你，累了嗎？台灣減害協會、台灣預防醫學會首度公布最新「十大爆肝行業」，工程師、醫護人員、客貨運司機入榜前三大，鑑於防疫生活也要從提升自身的免疫力做起，養肝要及早，因此趁3/29青年節即將到來，推動校園護肝運動，讓肝病防治從年輕人開始。

台灣減害協會透過主計總處對2020年工業及服務業薪資的統計，加上【KEYPO大數據關鍵引擎】，以關鍵字進行語意情緒判斷，交叉分析後得出最新「國人十大爆肝行業」，除了工程師、醫護人員、客貨運司機，還有警消、保全、影像幕後從業人員、建築工人、超商店員、含小編在內的行銷人員、藝術工作者也是爆肝一族。

台灣預防醫學會理事長陳宜民表示，這十大行業都是加班過頭的職業，以類別來說，製造業、服務業、電力然氣供應業，可說是重災區，而預防醫學會成立至今，從子宮頸癌防治到愛滋病防治的推廣，希望再往爆肝防治邁進，特別是非酗酒性的脂肪肝，有鑑於許多年輕人飲食作息不正常，種下肝癌誘因，從校園提早預防才是讓台灣遠離肝病之道。

台灣減害協會理事長呂淑貞則分享，自己女兒是呼吸治療師，去年疫情特別忙碌，無形中容易忽略肝對健康的影響，協會同時邀請去年疫情紅翻天的柴語錄小編Alan現身說法，A台灣減害協會、台灣預防醫學會首度公布最新「十大爆肝行業」lan也表示，小編工作通常越晚越有靈感，常常一做就到凌晨兩、三點，一天工作五小時，長期下來開始體察健康上的變化，得盡量找時間運動，才能真正舒壓。

台灣減害協會理事長、國立台北護理健康大學教授呂淑妤特別提出「小心肝物語」，包括年輕人護肝四招「少熬夜、多運動、戒糖飲、做體檢」；成人護肝四招「能休息、勤活動、少油甜、做檢查」。

協會也邀請護肝大使柴語錄加入公益響應校園護肝運動，希望透過柴語錄影響力，推出護肝金句徵選、護肝行動心得徵選，邀請全台大專院校透過比賽參與注重自身的健康。即日起，民眾也可到「肝安ㄋㄟ」粉絲專業免費下載柴語錄護肝四招與醫療新知圖卡。

疫情 醫護人員

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