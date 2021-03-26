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血癌醫師靠「心腫」度治療難關 精神科專家籲病友善用

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
亞太心理腫瘤學交流基金會取章魚(Octopus)英文諧音，推出「阿咘師」服務，癌友或家屬有任何問題，找阿咘師幫忙共同對抗癌細胞(Cancer)，章魚八隻腳分別代表腫瘤科醫師、精神科醫師、護理師、個管師、社工師、諮商心理師、臨床心理師以及靈性關懷失。民眾也可以透過線上Youtube「阿咘師」觀看各種實用影片。記者陳碧珠／攝影
亞太心理腫瘤學交流基金會取章魚(Octopus)英文諧音，推出「阿咘師」服務，癌友或家屬有任何問題，找阿咘師幫忙共同對抗癌細胞(Cancer)，章魚八隻腳分別代表腫瘤科醫師、精神科醫師、護理師、個管師、社工師、諮商心理師、臨床心理師以及靈性關懷失。民眾也可以透過線上Youtube「阿咘師」觀看各種實用影片。記者陳碧珠／攝影

年齡快40歲的李周憲，是義大醫院放射腫瘤醫師，2003年、大三時因罹患急性骨髓性白血病(AML)被迫休學，治療過程一度因骨髓移植排斥影響求生意志，最後靠著家人陪伴以及心理諮詢、用藥熬過，如今從病患轉換為醫師，他用自身經驗呼籲病友，善用心理腫瘤資源，讓抗癌之路更懷抱希望。

李醫師說，當過兩年的癌友，深知癌症治療是一條漫長的路，對病人、家屬都極具考驗、煎熬，然而，比起18年前的台灣，現在醫療環境在心理腫瘤資源相對完善，臨床上遇過不少病友，即便已經完成療程，還是有很多復發上的焦慮，呼籲民眾多利用心腫服務，要化被動為主動。

隨著癌症治療端的進步，根據統計，蟬聯國內30多年第一大死因的癌症，2013-2019年所有癌別五年存活率已超過五成，然而，根據全球資料顯示將近一半罹癌患者會有心理情緒的困擾，亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱呼籲，「癌患能活得長，也要活得夠好」，心理輔導在癌患治癒過程，角色越來越重要。

本身也在馬偕紀念醫院擔任精神醫學部主任的方俊凱表示，20幾年前，癌症病友若有心理諮商需求，多已走到癌末安寧照護，隨著大眾對心理衛生的認知提升，目前臨床上求診精神科的癌友約占十分之一。

從8、9年前起，各大醫院院多開始設立心理師、心理腫瘤醫學服務，希望癌友治療過程不斷抱持正念，即使不幸末期了，臨床也能做好心理準備，方俊凱強調，「比起外界的心理諮商師，醫院受訓過的癌症心理師，他們更了解癌友。」

為了關心癌友身心，亞太心理腫瘤學交流基金會取章魚(Octopus)英文諧音，首度推出「阿咘師」服務，癌友或家屬有任何問題，歡迎找阿咘師幫忙共同對抗癌細胞(Cancer)。章魚八隻腳分別代表腫瘤科醫師、精神科醫師、護理師、個管師、社工師、諮商心理師、臨床心理師以及靈性關懷師，民眾也可以透過線上YouTube「阿咘師」觀看各種實用影片。

亞太心理腫瘤學交流基金會執行長林芝存表示，下一階段將在基金會網站上製作心腫地圖，讓癌友方便查詢，主動利用住家附近提供癌症心理服務的醫療院所。

快40歲的李周憲，是義大醫院放射腫瘤科醫師，自己曾為急性骨髓性白血病(AML)兩年病友，靠著家人陪伴及心理諮詢、用藥熬過，他用自身經驗呼籲病友，善用心腫資源，抗癌之路永遠有希望。記者陳碧珠／攝影
快40歲的李周憲，是義大醫院放射腫瘤科醫師，自己曾為急性骨髓性白血病(AML)兩年病友，靠著家人陪伴及心理諮詢、用藥熬過，他用自身經驗呼籲病友，善用心腫資源，抗癌之路永遠有希望。記者陳碧珠／攝影

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