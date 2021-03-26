阿嬤髖關節退化難走路 醫師一招治療重拾走路樂趣

南投80歲周姓阿嬤喜歡散步，這幾年來覺得右髖關節卡卡，僵硬疼痛，幾百公尺都走不下去，經診斷為髖部退化性關節炎。阿嬤獨居擔心手術影響生活，南投醫院以「關節內髖關節超音波導引注射治療」後，阿嬤關節炎大幅改善，現在能連走4公里，讓阿嬤重拾散步樂趣。

南投醫院復健科主任周建文說，隨著年齡增長，軟骨組織逐漸受損，影響關節的穩定度。髖部退化性關節炎的患者會出現負重或活動受限，例如半蹲、撿東西困難等，並有關節僵硬、疼痛等症狀，影響日常生活。依嚴重程度接受藥物、復健治療，若症狀未改善則可能需手術治療，而現在醫師評估下，也可考慮關節內髖關節注射治療來修復、穩定關節。

周建文說，關節內髖關節注射具有挑戰性，因為髖關節位於身體深處無法觸及。而股神經、動脈和靜脈非常靠近前髖關節。執行診斷注射時對準確性的需求更高，通常使用影像引導注射，大多數醫師都在透視X光檢查下進行注射。

透視X光檢查有助於關節內針放置，可在顯影劑注入後直接目視確認後注射。但是，透視檢查需要昂貴笨重的設備，操作人員和患者遭受輻射暴露，且無法觀察重要的神經血管和軟組織結構。