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一期稻作休耕影響供應與糧價？ 農委會：庫存可吃8個月

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委陳駿季表示，面臨乾旱，會維持續穩定果品價格。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季表示，面臨乾旱，會維持續穩定果品價格。記者彭宣雅／攝影

因為今年乾旱嚴重，農作物是否因此減產導致農產品價格上揚，農舞會表示，現階段還沒有影響；以稻米來說，今年一期稻作休耕7.4萬公頃，幾乎是原本一期稻作一半的面積，農委會表示，由於稻米庫存量大，現階段白米數量充足價格合理；為了因應未來可能的長期乾旱，農舞會規畫中長期計畫，除了取得行政院4年計畫預算建置水情資訊整合系統外，也會引導集團、產銷班補助節水措施，長期抗旱。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，我國的稻米到今年2月底還有庫存81.9萬公噸，這數量可以足夠供應8個月，加上今年一期稻作5月份從最南端屏東產區就會收穫上市，因此我國稻米供應無虞，目前價格平穩，國際價格也合理，現階段我國白米零售價每公斤平均批發價約42元，與去年同期上漲2%，供應充裕。

農委會副主委陳駿季表示，面臨乾旱，會維持續穩定果品價格，水果結果過程中導入灌溉系統，果實就會正常發育，現階段持續針對果樹進行輔導，維持產量與品質，現階段產量並沒有降低。但沒辦法預測未來是否納災損，災損有一定的規範，農民若知道有方法維持產量與品質，一定會窮盡力量去做。

他表示，氣候變化會更趨極端，2020年面臨的旱象，在未來將可能是常態，中長期會建置水情資訊整合系統，已經向行政院申請四年計畫，一年1.9億元；另外還有高光譜判識作物缺水、土壤水涵養數位資訊系統等等；一方面研發節水技術，精準配水技術，讓水資源有效利用；但他認為最終還是需要育種，過去的農作物品種都是在水資源充足的情況下育成，現階段應該強化抗逆境、抗旱作物品種。

農委會農水署署長蔡昇甫表示，這次盤點農作物輪灌、省水，若整套省水系統都有做，比沒有做省水系統者可以減少50%的用水，但農業水資源節省識有時間性，枯水期可以用措施省水，但若是汛期，農水則具有滯洪功能，可引致農田涵養水源，全台農田水利灌區補注地下水20億噸，才讓我國地下水源更豐富。

蔡昇甫說，農委會的節水設施補助經費一年有2億元，個人戶每戶補助不超過40萬，到今年3月約補助1600多戶(經費約1億)，跟去年同期相補，裝置節水設施者多出了50%；陳駿季表示，未來在平地區、作物集團產區、契作區共同裝置節水設備，可讓節水更有效率。

農委會 省水 稻米

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