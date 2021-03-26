唯一農會履歷的「虎霸王」花生肉粽 可望全家超商上架

雲林縣虎尾鎮農會去年推出的「虎霸王」履歷花生肉粽，好吃又安全，一推出就十分搶手，各地訂單如飛，這也是台灣第一顆擁有身分證的履歷肉粽，包括花生、香菇及糯米全都有產銷履歷，肉餡更是用雲林優質豬，風味和品質俱佳，被全家超商看上，並接洽達成初步協議，可望近期內在全家上架。

虎尾鎮農會為提升花生品質，推動食安，與農民契作約200公頃履歷花生，所產的花生品質極佳，除獲多項認證，並於前年獲得生產履歷，農會隨即以農民所產的優質花生推出「虎霸王」系列花生產品，包括麻辣和葱香花生等加工花生，均獲得極佳口碑，去年更在端午節前再推出履歷肉粽，由於這是國內第一顆獲得生產履歷的花生肉粽，加上風味絕佳，一推出就熱賣。

虎農花生肉粽之所以暢銷，主要是食材全是嚴選，內餡主要原料為糯米、花生、香菇、豬肉、栗子、蝦米、及現炒的油蔥酥等，用料實在，有著樸實的古早味，其中花生、香菇、糯米全都擁有生產履歷，就連豬肉也選用雲林最優質的豬，是最具食安的肉粽，加上風味絕佳，土豆香口感十足，香Q滑嫩，去年一推出引起搶購，為農會創下極佳業績。