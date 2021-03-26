影／台南兒童親子新遊樂園 總圖書館旁閱之森公園啟用

台南市立圖書館新總館旁「閱之森公園」今天啟用，內有林間書席、喜閱廣場、陽光草坪、花語草坪、共融遊戲場、遊戲沙坑等遊憩設施；共融遊戲場及遊戲沙坑，提供土堤式遊具、滑梯、鞦韆、攀爬網架等遊具，占地1.9公頃。

市政府文化局表示，圖新總館開館以來，受到許多大小朋友的喜愛，坐落於新總館西側的閱之森公園，所有設施都通過SGS安全認證，讓小朋友自然探索、安全遊玩。 市長黃偉哲上午到公園與小朋友一起朗讀兒童繪本「嘰咕怪」，宣布4月「兒童樂讀月」系列活動將開跑。

黃偉哲表示，「閱之森公園」是總圖的一部分，「是戶外的總圖」，搭配總圖靜態、動態活動在這裡都很適合，「當你閱讀疲乏了，就到公園舒展筋骨、跑跑跳跳、吹吹自然風，當你玩累了，就回到圖書館內休息、看書，歡迎大家來新總圖探索動靜皆宜的閱讀饗宴」。

市圖4月以莎士比亞誕生為發想，規畫「2021兒童樂讀月-當寶貝遇見莎翁」系列活動，結合館、內外多元空間，舉辦兒童書展、親職講座、親子羊毛氈手作及熱轉印課程、小廚師出任務烹飪課等23場活動，還有小朋友最愛的魔法及泡泡表演、兒童偶劇「小丑與公主售票演出。

另響應世界閱讀日，4月18日舉辦英語話劇「莎莎莎！莎士比亞」、世界樂器體驗課「快樂小樂手」、「小小莎士比亞」闖關遊戲，還有「旺旺小農市集」，消費滿300元就送限量鳳梨冰棒。