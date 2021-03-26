演活foodpanda廣告的男主角是他！爆紅背後，是對表演努力堅持的率真

他是楊誠，其實在foodpanda之前早已拍過大大小小的廣告，但在大部分廣告都屬於「拍完就算了」的狀態下，這回的foodpanda系列卻開始讓他淺嚐「走紅」的滋味……

提到foodpanda近期的廣告，你一定對一系列「菜鳥決勝點」主題的創意印象深刻，它不僅數個月來在電視、影音平台、社群媒體上鋪天蓋地的宣傳，饒富特色的主題和一集集連貫的劇情，都讓人對這波廣告印象深刻。

然而，若談到串起這系列的亮點關鍵，男主角活靈活現的演出絕對功不可沒，他雖然沒有一般觀眾所認知的「帥氣」外型，但滿是喜感的神情和充滿觀眾緣的親切感，將廣告中的「魯蛇」角色詮釋得非常貼切──滿滿的顏藝和絲毫不做作的自然，是他的最大特色。

他是楊誠，2000年出生、還就讀台北藝術大學電影創作學系的他，其實在foodpanda之前早已拍過大大小小的廣告，但在大部分廣告都屬於「拍完就算了」的狀態下，這回的foodpanda系列卻開始讓他淺嚐「走紅」的滋味，不僅走在路上開始會被路人認出來，一直熱愛鏡頭表演的他，也期待在這條路上能有發揮所長的機會。

從小就熱愛表演 拍過各種大小廣告

這波foodpanda廣告的主題，主打「從OO到OO」，以押韻的方式象徵外送內容的包容萬象與五花八門，故事內容一共有九話，光是在YouTube上，每一部觀看次數平均都達160萬，最受歡迎的第八話，更有高達近250萬的觀看；這還沒包括電視上的收視率、社群媒體上的發散效益。

其實從2018年至今，楊誠就拍了至少數十支不同的廣告，包含春風衛生紙、防摔手機殼、雀巢、大潤發、華為與Netflix《性愛自修室》等，讓身為學生的他，其實已經有著比同儕還要更多的表演機會。

之所以走上表演這條路，可以源自於高中考學測決定未來志願時，一直熱愛表演卻沒有門路的他，在朋友的引介下認識了表演經紀人，雖然當年試鏡電影拍攝最終未果，但也奠定了他踏上台北藝術大學的初衷。

帶入自我特色 讓角色更為生動

這次拍攝foodpanda前，楊誠其實也通過了層層試鏡關卡，但他其實確認收到邀請時，並沒有覺得自己是主角，也沒有特別去準備角色。「因為廣告角色是個製片助理，剛好就是自己很熟悉的職位，所以就放了許多自我的特色進去，結果導演很喜歡、廣告商也覺得適合。」

不過在每次拍攝時，楊誠都會先跟導演聊他想要什麼、想獲得什麼，在找到這些東西後，就會開始帶入自己的邏輯，他表示，「除了前幾集像製片助理，後來就比較像是個人的故事，所以我融入自己的感覺、想法，我喜歡用這種方式，帶入故事所需要的東西。」

特別是在最受歡迎的第八話、那篇在星巴克拍攝的主題，楊誠以一種極具喜感的表情讓觀眾留下深刻印象，「我自己很喜歡作怪表情，我也認為在當下環境中，擺出那樣的神情是再適合不過的，拍攝時幾乎是一次就過，但我倒是也沒想過會引起這麼大的迴響。」

不在乎外表批評 而是虛心接受演技建議

開始有人討論後，楊誠表示他本來就很少會特別去看留言、去在意別人對他的想法，「有人批評我、講我的身材、長相，其實我都不會在乎，但如果是批評演技，這種我會特別放在心上。」

他分享，以前一開始其實很在意自己的下巴，但後來也習慣，所以看到留言都覺得沒關係、不重要，「因為我在意的是演技，像是很像是讀稿、念稿，我會認真反省，畢竟觀眾都是評審，所以我會反觀自己、精進自己的演技。」

他說，「若觀眾覺得我演不好，我會再努力，知道自己為什麼被指教，下一次再好好的表現。」個性謙虛的他，總是希望在廣納各方批評後，吸收內化成為更好的自己。

談到這次廣告之所以爆紅的原因，楊誠認為，關鍵在這故事主人翁是很貼近大眾，他很生活日常、很能引起市井小民共鳴，而如何從這樣的平凡中突破，就成了最大的亮點──要讓觀眾喜歡這個廣告主角，「如果觀眾沒有同情他，就不會成功，但若大家能和他站在同一邊思考，就會讓大家喜歡。」

加上他沒有包袱的設限、很能放得開的率真和自然，這種真實的氣質成了他最大的魅力。

做自己喜歡的事 再累也不覺得辛苦

值得一提的是，其實最一開始的企劃，「菜鳥決勝點」本來只設定了五話，後來因為反應熱烈，最終才加拍到九話之多。

而最終定版短短一部30秒的廣告短片，在不含器材準備的時間下，從開拍到殺青就需要至少5小時，若一天拍攝兩支，很容易工時就超過12小時，往往早上6點出門，最後半夜4點回到家的狀況也是經常發生。

不過，楊誠並不因此覺得辛苦，「其實我拍攝的時候都滿開心的，辛苦是還好，最重要的是能不能做喜歡的事情，更努力的把自己做好。」

正在準備畢製的他，期待自己未來在舞台上有更多發揮的機會，這是從小就熱愛相聲、從不怯場在大眾面前展現的他，最大的嚮往。

「我熱愛鏡頭表演，它能透過不同的媒介，讓影像擴散到更多地方，用一點點小小的東西或元素讓觀眾感到能量，那其實是件最感動的事。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.3.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）