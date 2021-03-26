中南部清明連假前等不到降雨？ 氣象局說這原因

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，未來一周到清明連假都是晴朗偏乾天氣，中南部乾旱南解。對此，中央氣象局說，確實中南部到清明連假都不太會下雨，主要是天氣系統都偏北，僅北部山區有午後零星雨，務必節約用水。

氣象預報員黃恩鴻說，未來一周天氣單純，到4月1日都是晴到多雲，溫度從今天開始慢慢回暖，今天北部高溫26度，中南部27到30度，東部24度，未來會再多加個1到2度，其中以周日最熱，剛好風向轉南，全台都會更熱。

黃恩鴻說，今天東半部有零星降雨，北部山區也有零星雨，其中北部山區下周日、一也有降雨可能，明天也有降雨訊號，只是不明顯。

黃恩鴻說，明天到下周一，有雲系進來，雲量會增多，儘管南部雲量增多，也沒有雨勢，天氣都算穩定。今天開始霧的狀況變明顯，西半部、金馬地區都要留意，澎湖周日到下周二也會有低雲跟霧。

對於是否到清明連假中南部都沒雨，黃恩鴻說，確實預報上來講，中南部都不太會下雨，天氣系統偏北，水氣都是偏北通過有關，至於清明之後還要再觀察。