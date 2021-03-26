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雲嘉南紅害嚴重空品差 環保署提醒應減少戶外活動
環保署表示，今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件稍差，汙染物易累積；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
環保署提醒，東區林森路(台南市政府衛生局林森辦公室)、嘉義、台南、橋頭地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)、大里、竹山地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署表示，未來一周至31日環境風場為偏東風至偏南風，西半部地區清晨及夜間風速偏弱，需留意汙染物累積情形，午後風速增強，空氣品質將好轉；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，隨時留意最新空氣品質資訊。
空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。
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