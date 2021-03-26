快訊

「新疆棉」風波持續發酵 Nike、adidas股價大跌

五股住宅大樓疑行動電源爆炸 男子左手掌斷肢僅剩1指

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲嘉南紅害嚴重空品差 環保署提醒應減少戶外活動

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件稍差，汙染物易累積。圖／取自環保署空氣品質監測網
今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件稍差，汙染物易累積。圖／取自環保署空氣品質監測網

環保署表示，今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件稍差，汙染物易累積；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署提醒，東區林森路(台南市政府衛生局林森辦公室)、嘉義、台南、橋頭地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)、大里、竹山地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，未來一周至31日環境風場為偏東風至偏南風，西半部地區清晨及夜間風速偏弱，需留意汙染物累積情形，午後風速增強，空氣品質將好轉；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，隨時留意最新空氣品質資訊。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

空氣品質 環保署 金門

延伸閱讀

社區環境教育拿第一 南市連3年獲環保署最多名額補助

補助七期燃油機車挨轟 明年喊停

沙塵罩全台 北宜也中鏢

西半部空品差！中南部紅害嚴重 老人小孩避免外出

相關新聞

晴朗偏乾至清明連假 彭啟明：周日開始像夏天

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，冷空氣強度減弱，清晨各地低溫已經到16-19度，預計中午的高溫...

中南部清明連假前等不到降雨？ 氣象局說這原因

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，未來一周到清明連假都是晴朗偏乾天氣，中南部乾旱南解。對此，中央氣象局說，確實中南部...

根除早期肝癌 醫師建議腹腔鏡熱頻燒灼手術

63歲張姓婦人是慢性C型肝炎病患，定期回診以超音波追蹤狀況，在一次檢查中發現有嚴重肝硬化，且肝臟頂葉緊貼橫膈膜處有個近3...

塵封半世紀 圓山東密道揭祕

塵封半世紀的圓山大飯店「東密道」昨揭開神祕面紗。長六十七公尺、八十四個階梯的東密道，迂迴彎曲，牆面還凹凸不平，但設計全有...

網路小編都是年輕女孩？出版社總編「危險發言」被網轟

日前，某出版社總編富察延賀（臉書名「富察」）在網路上批評故宮粉絲專頁「故宮精品」趁「鮭魚之亂」所延伸的「網路哏」，幫乾隆換了一張加了「鮭魚」二字的身分證。

雲嘉南紅害嚴重空品差 環保署提醒應減少戶外活動

環保署表示，今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件稍差，汙染物易累積；西半部地區及金門、馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。