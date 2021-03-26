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根除早期肝癌 醫師建議腹腔鏡熱頻燒灼手術

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉信誠主任提醒，年紀大不代表無法接受肝癌手術，重點是早期發現才能早期治療。圖／大千綜合醫院提供
劉信誠主任提醒，年紀大不代表無法接受肝癌手術，重點是早期發現才能早期治療。圖／大千綜合醫院提供

63歲張姓婦人是慢性C型肝炎病患，定期回診以超音波追蹤狀況，在一次檢查中發現有嚴重肝硬化，且肝臟頂葉緊貼橫膈膜處有個近3公分大的腫瘤，電腦斷層顯示為典型肝癌腫瘤，幸好發現早，在醫師建議下她接受腹腔鏡熱頻燒灼手術，術後恢復良好，第3天順利出院。

苗栗市大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，肝癌病人如果可以接受根除性治療，會有較好的治癒及存活期長的機會，目前根除性治療以熱頻燒灼術及切肝手術為主；熱頻燒灼術以小於3公分且遠離血管、膽囊、胃、腸的腫瘤為佳，有些甚至可局部麻醉就能完成治療，但如果腫瘤位置不佳、有較高的出血或臟器穿孔風險，或是多顆腫瘤，則建議以腹腔鏡熱頻燒灼手術進行，在腹腔鏡超音波引導下完成腫瘤燒灼，可大幅增加安全性，同時手術傷口小、恢復快。

他指出，當腫瘤太大或壓迫到血管，就必須接受肝臟切除手術，醫師會依腫瘤位置及肝功能檢查結果，評估以傳統開腹手術或微創腹腔鏡手術來切除肝臟；比較2種手術方式，微創腹腔鏡切肝手術的失血率、輸血率、術後併發症發生率，比傳統開腹手術減少許多，術後的生活品質也較好，對年紀大的病人而言風險較低。

劉信誠表示，過去許多接受熱頻燒灼術及切肝手術的病人，不少都是高齡長輩，因此年紀大不代表無法手術治療，重點是要早期發現，才能以微創手術早期治療。因此，建議有B、C型肝炎或脂肪肝的民眾，3個月定期接受超音波檢查，追蹤肝臟狀況確保健康。

張姓婦人經檢查發現3公分肝腫瘤（紅圈處），幸好發現早，手術後恢復良好。圖／大千綜合醫院提供
張姓婦人經檢查發現3公分肝腫瘤（紅圈處），幸好發現早，手術後恢復良好。圖／大千綜合醫院提供

微創手術 腫瘤 肝炎

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