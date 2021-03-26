晴朗偏乾至清明連假 彭啟明：周日開始像夏天

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，冷空氣強度減弱，清晨各地低溫已經到16-19度，預計中午的高溫，北部東半部可以到25-26度，中南部26-29度，明後天仍持續回溫中，預計中午高溫都將接近或超過30度。

他說，周日開始有點像是夏天的感覺了，不算太熱，但中午前後的確是夏天的裝扮，穿著上可以稍微調整一下，類似的天氣將持續到至少到清明連假。

彭啟明說，目前台灣的地面環境風場由昨天的偏北風，正逐漸轉往偏東風，未來幾天將顯著的轉偏東到東南或是偏南風，這樣的環境條件雖然大氣很穩定，很快就會偏熱，同時西半部是背風面，大氣擴散不易，空氣品質容易不佳，而台灣海峽上也很容易有平流霧發生，有時候有霧，有時候是霾，有時候合在一起又是霧霾，要看當時情境，但都是對交通安全會有些影響，早晚需要多注意。

未來7-10天的天氣預測每天都很像，彭啟明說，下周一可能有波微弱鋒面掠過北台灣，事實上在台灣北方的浙江到長江流域附近持續都有系統發展，但就是無法南下，預期都將是都是晴朗偏乾的天氣。

彭啟明說，目前可確認的3月降雨偏少已是事實，預測4月同樣偏少機會相當高，現在就等新的大氣環境條件轉換，期待5月下旬到6月的梅雨季能夠帶來較多水氣，不過目前各種預測工具顯示偏少機會仍高，但都還有預報不確定性的調整空間，可能到4月中下旬才會更清楚。