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務必省水！彭啟明：清明前都是晴朗偏乾的天氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
未來兩周降雨趨勢，棕色是偏乾，綠色是偏濕，台灣未來兩周都是棕色。圖／取自鄭明典臉書
未來兩周降雨趨勢，棕色是偏乾，綠色是偏濕，台灣未來兩周都是棕色。圖／取自鄭明典臉書

中南部乾旱難解，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，未來一周到清明假期，都是晴朗偏乾的天氣，3月降雨偏少已是事實，4月同樣偏少機會相當高，現在等新的環境條件轉換，就風險管理的角度來看，實在沒有僥倖樂觀的理由，務必要提高省水力道。

中央氣象局長鄭明典在臉書以圖分析未來兩周降雨趨勢，圖中的棕色是偏乾，綠色是偏濕，台灣未來兩周都是棕色。他說，因為降雨預測能力有限，所以用周平均來看趨勢。連續看幾天，如果型態類似，表示預報穩定，通常可參考度比較高。如果每天的圖變來變去，通常就是預報不確定性高。

他說，紫外線季節來了，太陽又大又兇，今天預期雲量偏少，各地紫外線都可能偏強，提醒注意防曬、防缺水。周末可能有不少人會考慮提前掃墓，注意防火。

紫外線 彭啟明

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