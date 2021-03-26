未來一周西部幾無降雨機率 吳德榮：注意中南部空品

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周西半部幾無降雨的機率，桃園以南缺水壓力與日俱增。

今天至周日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。今天北部14至27度，中部15至30度，南部15至31度，東部12至29度。

下周一微弱鋒面掠過北部海面，影響很輕微；僅北海岸、東北部降雨機率稍提高，對其他各地無影響，仍是多雲時晴的天氣。

下周二至周四各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，白天暖如夏，各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上，早晚仍偏涼。

他說，最新歐洲模式模擬清明連假前3天的4月2至4日，台灣仍受高壓迴流影響，各地仍為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天暖如夏、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。但此為第8至第10天的模擬，模式仍會調整，需持續觀察。