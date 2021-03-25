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史上最強台北拉麵地圖！她耗時2晚製作 網友一看跪了「太方便」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人都很喜歡吃日本拉麵。示意圖／ingimage
許多人都很喜歡吃日本拉麵。示意圖／ingimage

源自於日本的拉麵是不少台灣人最愛的美食之一，每個拉麵愛好者也都會有心中的「第一名」，常常還會有不同拉麵流派店家推出特殊湯頭擄獲大批死忠支持者。日前一名女網友利用台北捷運地圖，一站站列出所有捷運站附近拉麵店的地理位置，讓網友直呼「太強大了！」

原PO在臉書發文表示，花了兩個晚上製作「台北捷運拉麵地圖」，附圖可見，她詳細的把每一個捷運站附近的拉麵店一一列出，除了已經頗有知名度的拉麵店外，其他一般較不為人知的也都列出，網友看了不禁讚嘆「根本是拉麵大全」。

貼文一出引起熱議，短短10小時就獲得5千多次分享，許多網友都互相標記身邊好友去踩點，留言「我有看到！暑假每個星期吃爆」、「拉麵推薦地圖，可以每週選一家嚐鮮」、「現在開始覺得會胖了」、「好厲害」、「這個好方便」、「這個也太讚」、「不要管生魚片了」、「請收下我的膝蓋」。

原po製作的台北捷運拉麵地圖。圖／截自鐘萱臉書
原po製作的台北捷運拉麵地圖。圖／截自鐘萱臉書

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