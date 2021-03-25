野保法初審通過原民使用山豬吊 挨批過度擴張狩獵行為

近年發生不少台灣黑熊中陷阱遭捕獸鋏夾傷的意外，立法院經濟委員會3月22日通過野保法修法草案初審，新增禁止使用獵捕野生動物的工具「鋼製吊索」，但若屬原住民族傳統獵具則可不受限制；開放原住民族得主張「非營利自用」獵捕野生動物，且獵捕、宰殺行為可採核准或核備制。台灣動物社會研究會等近十個動保團體今天發出聲明，強調任何人都不應使用不人道的獵捕工具，尊重原住民族文化傳統，但反對「狩獵行為」過度擴張。

動保團體聯合聲明指出，「鋼製吊索」（俗稱山豬吊）與「獸鋏」因為無差別捕捉與堅不可摧的特性，常造成野生動物或遊蕩動物重傷受困，有些動物被迫自殘咬斷肢體，造成巨大痛苦與傷害，既然規範禁止使用，就該全民一體適用，不應有任何排外主張，但修法卻排除「原住民族使用傳統獵具者」，將造成未來哪些獵具可以定義為「原住民族使用傳統獵具」的爭議，且「原住民族」的身份界定也會有問題，這都可能讓動物在未來持續遭受不人道工具獵捕，「任何人都不能使用不人道的獵捕工具，沒有任何人、任何族裔該有此特權。」

聯合聲明表示，司法院大法官針對原住民族獵捕宰殺利用保育類野生動物，相關司法判決是否違憲的釋憲聲請案，將於4月做出解釋。 而立法委員孔文吉委員3月22日「搶先」完成修法野保法第21之1條，便是3月9日憲法法庭言辭辯論野保法是否違憲的問題之一，孔文吉修法通過後即對媒體表示，雖然釋憲結果尚未公布，但本次修法等於直接回應憲法法庭，現行野保法將原住民族要「非營利自用野生動物的狩獵行為」排除，有違憲之虞。

聯合聲明表示，動保團體每每提出對於全面開放原住民族狩獵權利的疑慮，總會被冠上「不尊重原住民族傳統文化、歧視原住民、製造族群分裂對立」標籤，但社會就是由多元聲音與立場組成，動保組織要再次為動物發聲強調，在自然環境惡化，野生動植物大量滅絕的今日，提出警語絕非指責誰要為環境惡化負全責，而是要提醒山林環境已非往昔，人類活動範圍對野生動物棲地的大規範侵犯，幾乎已讓野生動物「無立錐之地」。