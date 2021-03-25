高屏臭氧品質不斷崩壞 環團怒批「蘇邁安連線」沒用

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃今天在立法院公布2020年臭氧年報，從個別測站排名來看，WHO標準每日最大八小時臭氧平均濃度51ppb，台灣潮州及屏東站不良天數分別高達222天、207天，高雄林園站219天，皆是嚴重超標的全國臭氧最糟前三大，堪稱「臭氧一王二后」，從地方到中央的「蘇邁安連線」根本無法改善南部空品。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民博士分析，2020年臭氧不良天數前15大當中，高屏測站占比高達6成，以縣市排名而言，不論依循WHO、台灣或美國標準，屏東縣臭氧八小時不良天數都是超標最嚴重的全台之冠。

葉光芃說，潮州或整個高屏空品區在一年當中可能超過或約有2百天臭氧超標，「還能夠住人嗎？」從中央到地方的綠色執政「蘇邁安連線」，卻無法改善屏東和整個高屏臭氧持續崩壞。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，面對氣候暖化和臭氧惡化的問題，看不見高雄市的減碳目標和期程，其中高達八成的溫室氣體來自工業能源和工業製程部門，工業節能轉型勢必是不可迴 避的問題，而大社石化區降編為乙種輕工業的承諾，至今仍舊卡關在中央和地方政府沒有配套準備 ，只能無限期拖延。

李建誠表示，4月4日在高雄的反空汙遊行適逢兒童節連假，主辦單位設計Q版反空汙徽章，讓全程走完遊行的小朋友可以在終點領取，代表完成的空汙防護任務的第一步，也希望家長可以帶孩子一起上街爭取健康空氣的呼吸權。

除了高屏臭氧嚴重以外，葉光芃指出，北台臭氧也有惡化現象，2019年至2020年環保署77個測站當中有33處正在惡化，占比高達43%，其中19處在北部空品區，惡化幅度最大的前六站更都在雙北，其中新莊19.6ppb惡化幅度最大，土城17.3ppb居次，台北市古亭13.8ppb名列第三，新店11.4ppb排名第四，台北中山、松山和萬華測站和新北永和及板橋等人口密集的雙北都會區，也在惡化幅度前20名。

新北市家長王靖媛表示，常帶小孩下午在公園玩，完全不知道臭氧濃度已經超標，因為台北空品通常是綠色的，但是臭氧的健康危害方面，政府卻很少宣導，根本不知道要做防護。