免抽獎！集滿3個戳章就「送住宿券」 可任遊5大農場

疫情趨緩，國旅熱度不減，退輔會今年首波強檔活動「2021春遊農場玩很大」，除了清境、武陵和福壽山三座高山農場，另特別加入臺東、高雄兩大平地農場，4月6日到6月30日，只要平日入住退輔會清境、臺東和高雄農場，集滿3個戳章並把集章卡寄回，就能獲得限量免費雙人住宿券，任遊退輔會5大農場，等於「住3晚送1晚」。

退輔會主任委員馮世寬出席記者會時，特別邀請富野集團董事長劉清郎共襄盛舉，富野集團當場加碼50張富野7家旅館聯合免費雙人住宿券，以及武陵富野渡假村總統套房1晚(價值2萬5千元)。

馮世寬現場也配合活動，頭戴牧羊帽、手持牧羊杖，登台與清境農場的兩大吉祥物共舞，還自爆曾經吃過綿羊飼料，表示「不難吃」，引爆台下哄堂大笑。

馮世寬說，除了國人熟知的清境農場、武陵農場和福壽山農場，臺東農場所轄據點遍布花東，像是位在花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿懷舊風情；臺東的池上會館則緊鄰伯朗大道，農場備有免費單車，可以騎遊田野風光。此外，高雄農場位在美濃，鄰近滇緬義民社區，也發展出結合客家及滇緬文化的各類美食和DIY體驗活動。