清明節拜拜可用麥當勞嗎？ 網曝後果很可怕...

清明連假將至，不少人家裡都有拜拜的習俗，通常拜拜都是以豬、雞、魚為主，常見的供品有鴨蛋、麵龜、紅龜粿、豬頭等。日前有網友好奇問「清明節拜拜可以用麥當勞嗎？」貼文曝光後引起網友熱烈討論。

原po在ptt的「Gossiping」板上發文表示，日前在家裡桌上看到麥當勞的宣傳單，其中一項套餐「諸吉有餘分享餐」，裡面的漢堡有雞、豬、魚，等於拜拜該有的肉類都有，因此好奇問「買這個拜拜不知道長輩會不會生氣？」

貼文一出引起熱議，許多網友認為其實沒有嚴格不行，但家裡長輩通常無法接受，留言「十年前就看過拜披薩肯德基麥當勞了，但各家長輩接受度不同」、「長輩只會尊崇習俗，要拜當然是拜自己要吃的東西啊，拜一些難吃的雞、豬、魚，然後自己不吃硬塞給別人吃」、「我有做過，我家還活著的長輩很生氣」、「其實可以，看家裡怎樣」、「那些規定都人自己訂出來的，沒什麼不可以」。

另外，也有部分網友表示「後果就是會死吧，你看大家都拜葷的居多，幾百年來死了多少人，後果真的很可怕」、「拜素的，別拜葷的，不然後果自負」。

據了解，清明節拜拜上供品的禁忌通常是鳳梨、芒果、香蕉、李子、梨子等水果，因為台語發音像「招你來旺」，被視為忌諱。雖然速食並沒有被規定是「禁忌」，但長輩對習俗的標準都不一樣，下次想買麥當勞拜拜前，先詢問長輩，是比較好的作法。