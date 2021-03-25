7-ELEVEN開出4名發票千萬大獎得主！消費都不到百元

財政部3月25日公布最新一期2021年1~2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出4位千萬大獎得主、1位200萬得獎者，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

根據7-ELEVEN統計，本次共有4位消費者獲得千萬大獎，花費都在百元之內就幸運中大獎，其中一人在台北市大安區建南門市共購買84元的手捲與飲品；一人在新竹市香山區祥園門市購買30元的統一麵包；一人在新北市中和區立德門市購買23元的飲品；一人在高雄市鳳山區文衡門市購買28元的貝果。

特獎200萬元部分共有1位得獎者，是在台中市南屯區南屯門市購買220元的民生用品。另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主中，一人在新北市新莊區添祥門市購買飲品花費29元，一人在新北市板橋區裕民門市購買奶茶花費10元，一人在高雄市大寮區鳳屏門市購買飲品花費30元。