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7-ELEVEN開出4名發票千萬大獎得主！消費都不到百元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
響應無紙化消費趨勢，OPEN POINT會員消費除了報電話號碼、刷會員條碼方式可以存會員載具外，也可使用OPEN POINT錢包、icash Pay支付、累點、存發票。圖／7-ELEVEN提供
響應無紙化消費趨勢，OPEN POINT會員消費除了報電話號碼、刷會員條碼方式可以存會員載具外，也可使用OPEN POINT錢包、icash Pay支付、累點、存發票。圖／7-ELEVEN提供

財政部3月25日公布最新一期2021年1~2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出4位千萬大獎得主、1位200萬得獎者，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

根據7-ELEVEN統計，本次共有4位消費者獲得千萬大獎，花費都在百元之內就幸運中大獎，其中一人在台北市大安區建南門市共購買84元的手捲與飲品；一人在新竹市香山區祥園門市購買30元的統一麵包；一人在新北市中和區立德門市購買23元的飲品；一人在高雄市鳳山區文衡門市購買28元的貝果。

特獎200萬元部分共有1位得獎者，是在台中市南屯區南屯門市購買220元的民生用品。另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主中，一人在新北市新莊區添祥門市購買飲品花費29元，一人在新北市板橋區裕民門市購買奶茶花費10元，一人在高雄市大寮區鳳屏門市購買飲品花費30元。

即日起至6月30日持中獎發票到超過6,000家7-ELEVEN門市兌換，可選擇換商品、儲值icash2.0卡、儲值餘額卡（門市提供）等3種兌換方式，還能額外獲得5～10%回饋。此外，響應無紙化消費趨勢，同步推出紙本或雲端電子發票存OPEN POINT App會員載具加贈點活動，參與活動的每位會員4月最高可免費獲得18點OPEN POINT點數。

即日起至6月30日持中獎發票到6,000家7-ELEVEN門市兌換，可選擇3種兌換方式，還能額外獲得5~10%回饋。圖／7-ELEVEN提供
即日起至6月30日持中獎發票到6,000家7-ELEVEN門市兌換，可選擇3種兌換方式，還能額外獲得5~10%回饋。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 7-Eleven

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