「與惡」金鐘導演林君陽暢談親子互動　自曝新作帶入親身經歷

大多數父母都期望自己的孩子能在充滿愛的環境下健康成長，想要讓孩子擁有幸福感，「用心陪伴」是關鍵。麥當勞全新家庭品牌影片「當他的朋友，這樣的滋味，真好」，邀請《我們與惡的距離》金鐘導演林君陽操刀，透過演員生動自然的演出、溫馨的風格，捕捉親子間動人的時刻，令許多觀眾看了都不禁嘴角上揚、流露出孩子般的笑容。

▲麥當勞全新家庭品牌影片由金鐘導演林君陽操刀，風格溫馨動人。 圖／麥當勞 提供

「陪伴」是父母給予孩子最天然的養分

現代父母大多非常忙碌，如何能做好「陪伴」這件事？林君陽導演認為，陪伴孩子重「質」不重「量」，孩子會感受到大人是否有認真陪伴，因此「專心」很重要。在孩子眼裡，父母就是他的全世界，是最大的支柱，而「陪伴」即是父母能夠給予孩子最天然的養分。林君陽導演表示：「小孩改變我最多的地方，就是讓我從『為自己而活』，變成『為他人而活』，讓我願意去負擔另外一個人的生命；在還沒有當父母前，我覺得這件事很恐怖，現在接受了之後，我反而感到一種踏實感，覺得這世界有人因為我照顧而變得更美好。」

▲林君陽導演在影片中傳達「用心讓陪伴別具意義」。 圖／麥當勞 提供

當孩子的朋友，最被療癒的其實是父母

在影片中，林君陽導演用「當孩子的朋友」來傳達他所嚮往的親子關係。他表示用「朋友」來界定父母和孩子之間的關係似乎有點太簡單，這只是親子關係中小小的一個面向而已。「但我希望可以藉由這個角度，鼓勵家長偶爾拋下自己的樣子，專心地陪伴孩子，就算只有短短十分鐘，大人放下自己的手機，專心陪孩子讀一本書、吃一頓飯、瞎聊天，這過程其實很療癒。」林君陽導演在影片設計許多寫實又富創意的情節，表達親子間的親密互動，每個畫面都瀰漫著濃濃的溫度。

▲「帳棚篇」溫馨自然的情節，取材自導演的真實生活。 圖／麥當勞 提供

親子的秘密基地！「帳棚篇」靈感來自導演真實經歷

在拍攝「帳棚篇」影片時，原本腳本設定是爸爸在床邊讀故事書給孩子聽，但是導演想到自己常和女兒在床上用棉被營造一個小小空間，父女倆躲在裡面點燈，假裝在帳棚裡，這遊戲百玩不膩，因此將腳本修改為爸爸帶著女兒摸黑躲在房間裡的自製小帳棚講故事。導演也把孩子對於任何事都會感到好奇萬分，很喜歡問「為什麼」的特性在影片中呈現出來，藉此提醒家長，「對於孩子很多天馬行空的問題，有時候孩子需要的不是正確答案，而是家長的專注與陪伴。」

▲「帳棚篇」影片呈現親子在房間搭帳篷，摸黑講故事的樂趣。 圖／麥當勞 提供

媽媽只用了「這個動作」，就化解孩子的負面情緒

「畫畫篇」主題也是出自導演的創意，在教養孩子的過程中，他知道小孩不會一直處於開心的狀態，孩子有時也會有情緒不好的狀況，這時父母該如何讀懂孩子的情緒，進而同理他？影片中的小女孩，為了自己畫不好而感到沮喪，而媽媽靈機一動，只用了一個動作，就讓孩子破涕為笑。這場戲讓導演十分印象深刻，「這麼小的孩子，要表現出從難過到開心的情緒轉折，非常不容易，我只能說這幾位小演員都是『神童』等級！」林君陽導演開玩笑地說。

▲「畫畫篇」以孩子的負面情緒為主題，貼切地反應出現代父母的育兒困境。 圖／麥當勞 提供

陪孩子重新過一次童年

在《我們與惡的距離》爆紅之後，林君陽導演工作滿檔，忙得不可開交，但是他仍把握每個短暫片刻陪伴孩子，「對我來說，生活中別具滋味的時刻，有可能是喝一杯咖啡，或是陪孩子吃一頓飯；有時候我也會帶孩子到麥當勞，一邊等媽媽，一邊唸故事書給他聽，小孩依賴父母的就是這幾年，過了他就不會再鳥你……。」因為陪伴孩子成長的時光每天都在倒數中，林君陽導演感到格外珍惜，期盼能藉由這兩部影片引起共鳴，讓家長們感受到：能夠當孩子的朋友，聽孩子問無數個「為什麼」，陪孩子重新過一次童年，當他的朋友，這樣的滋味真好！

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