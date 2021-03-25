台北101疫情下觀光客歸零危機 三大事業體出招解危

去年因疫情邊境管制後，台北101在國際觀光客趨近歸零的情況下，透過商場、大樓、觀旅三大事業體的調整應變、強化營運動能，加上專注經營本地客，全年整體業績雖然衰退但仍衝破150億。台北101總經理張振亞表示，今年台北101營收、獲利的積極目標，要追上2019年。隨著全球疫苗陸續開打，台北101指出，今年第4季若樂觀，可望有10萬人次觀光客回流，不過仍要視國際疫情變化而定。

觀光占比重的台北101，尤其以觀景台主要8成境外客直接歸零，受到最大衝擊。商場的部分，少了3成的觀光客業績，去年有四個月業績慘澹，但購物中心透過與品牌協力合作，在疫情趨緩的7月，提早舉辦全球首場且是全台規模最大的國際珠寶腕表展，成功觸及精品主顧客與中南部高端客前來消費，進一步帶動3成業績成長，加上全年活動高達230場，加上下半年精品業績爆發，補足觀光客的缺口。

張振亞表示，今年延續去年策略，持續優化台北101場域，投資逾億元打造舒適明亮、安全友善的停車場，與更新空間視覺導覽，預期8月底大部分完成，過去大多數民眾在台北101停車都可能都會遇到找不到車的經驗，屆時改裝後，可能會是全台最厲害的停車場。另外，館內也花費500萬維護植栽，打造綠化空間。

觀景台自去年努力深耕本地客，張振亞指出，去年陸續整合了7個樓層，推出超過2000坪的垂直場域，從此台北101觀景台不會再只是高空觀景的場域，是讓民眾認識台北、認識台灣的「天空翻轉教室」。今年鎖定家庭親子客，每一季將會推出不同策展內容，並維持12歲以下兒童免費，希望每季推陳出新，打造兒童學習場域。