桃竹苗診所找C肝病人有一套 病人邊洗腎邊做超音波

台灣每年有1萬3000多人死於肝病，其實只要完成健保給付的口服新藥療程，C肝治癒率高達98%。行政院目標在2025年積極治癒80%C肝病人，但沒篩檢或沒治療的病人散落全國，越來越難找，全國整體收案人數都是負成長，但桃竹苗診所卻逆勢成長近三成。桃園診所協會今協同健保署共同召開記者會，公開他們找出病人的秘訣，提供全國各區診所經驗學習。

2020年C肝根除計畫的全國整體收案人數比2019年減少兩成，從4萬5800人減少到3萬6158人，反觀北區桃竹苗的診所，收案人數卻從753人增加到958人，人數占全國診所收案量的將近四分之一，逆勢成長達27.2％。桃竹苗診所的三大成功關鍵在於個管師積極的召回病人、雙主治醫師的平行轉診、腸胃科醫師親至洗腎室做檢查，C肝治好了，長期精神體力不濟都改善了，病人和家屬都很驚喜。

桃園市診所協會理事長、家醫科醫師姜博文表示，不同科別的診所之間存在競合關係，如果「平轉」病人到其他科別診所，會擔心病人流失或破壞醫病信任。但桃園診所協會有50多家診所分屬於於幾個醫療群，平常就有緊密聯繫、信任互動都很好，有信任基礎下，當其他科診所發現有C肝病人，就會願意轉給腸胃科診所處理。

姜博文表示，平行轉診的過程是讓病人擁有雙主治醫師，流程是先由個管師通知病人，病人回來聽元主治醫師說明情況，為他聯絡好腸胃科診所的醫師，病人可以無縫接軌去治療，治療完再回到原來的診所，由醫師照顧原先的疾病。

診所怎麼知道該通知誰呢？姜博文表示，透過國健署去年9月底實施的擴大成人健檢，45歲以上成年人一生有一次機會做Ｂ肝和Ｃ肝篩檢，姜博文讀取健保卡找出符合篩檢資格的人共1864人，從中發現33人Ｃ肝抗體篩檢陽性，這時候就要靠個管師發揮召回病人的功力，找病人回來做Ｃ肝確診的病毒檢驗、說服病人接受治療。

Ｃ肝診所根除計畫主持人、敦仁診所院長蕭敦仁表示，有些洗腎診所的病人也有Ｃ肝，他們每週穩定報到三次，已經沒有動力自行到腸胃科治療。所以「病人不動，醫生動」，腸胃科醫師經報備支援，親自拿著超音波儀器，讓病人一邊洗腎一邊接受超音波檢查。去年9月到今年2月間，在14間洗腎診所找到35個C肝病人，還找到兩個肝癌，一個六公分、一個四公分。

桃園診所協會理事、德禾血液透析診所院長蔡坤宏表示，洗腎病人心理上比較弱勢，即便年紀沒有很大，只有五、六十歲，行動力也不錯，但是心理會比較消極、不願意去治療。治療之後，病人確實感受到社會醫療資源的主動關懷、覺得自己不是那麼孤單，治療後體力變好，也更願意參與各項社會活動。