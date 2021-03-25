快訊

蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腮腺癌被當作顏面神經麻痺 神經壞死右臉永遠笑不出來

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
張姓婦女因錯過兩年治療期，右臉顏面神經壞死被切除，右臉將永遠失去表情。圖／彰化醫院提供
張姓婦女因錯過兩年治療期，右臉顏面神經壞死被切除，右臉將永遠失去表情。圖／彰化醫院提供

彰化縣張姓婦女兩年前無故右眼無法閉合，臉斜嘴歪，起初以為中風，後來被當作顏面神經麻痺，治療始終不見效，兩個月前因耳朵痛到彰化醫院檢查，確診罹患腮腺癌，她才驚覺腫瘤侵犯顏面神經，錯過治療黃金期，右臉恐怕永遠沒表情。

張姓婦人56歲，兩年前忽然右半臉不能動，右眼閉不上，嘴臉歪斜一邊，就近到某醫院診治，被當成顏面神經麻痺，醫治兩無法復原，直到2個月前衛福部彰化醫院診斷她罹患腮腺癌，才驚覺顏面神經失調竟是腮腺腫瘤造成，一時之間錯愕到無言。

衛福部彰化醫院求助耳鼻喉科主任許嘉方說，張姓婦女右耳疼痛，發現沒發現右耳發炎或異常，反而觸診到右耳下方有硬塊，經核磁共振檢查發現腫瘤約3.5公分，再以細針穿刺病理檢查確診為惡性腫瘤，再經正子掃瞄，發現癌細胞未轉移，決定手術切除。

醫師在手術中發現顏面神經被長期壓迫侵犯，已無法恢復，為了完全清除癌細胞，一併切除腫瘤、右腮腺和顏面神經，左腮腺不受影響，下頜腺及舌下腺等分泌大量唾液的腺體也都完好，不影響以後的唾液分泌，手術後的張姓婦女接受輔助性放射線治療及化學治療。

許嘉方說，顏面神經麻痺造成嘴歪眼斜的症狀，通常藥物治療後，大部分3個月內痊癒，但如果是腮腺腫瘤造成，就必須要解決腫瘤問題；腮腺位在耳朵下方，會分泌大量唾液到口腔幫助食物攪拌與消化，小孩子易被病毒感染發炎腫大，俗稱「豬頭皮」，而顏面神經從腮腺經過，分別控制額頭、眼部、臉頰、嘴角和下巴的肌肉收縮，如果腮腺腫瘤大到壓迫或侵犯顏面神經，便會造成顏面失調。

腮腺腫瘤約8成為良性，2成是惡性腫瘤，一般而言，醫師會建議患者手術切除，張姓婦女若早一點發現，或許手術中切除腫瘤而保留顏面神經，但發現得太晚，顏面神經已經被腫瘤嚴重侵犯而無法保留。

耳鼻喉科主任許嘉方用觸診摸出張姓婦女的右耳下方有硬塊。圖／彰化醫院提供
耳鼻喉科主任許嘉方用觸診摸出張姓婦女的右耳下方有硬塊。圖／彰化醫院提供

腫瘤 手術 癌細胞

延伸閱讀

帕金森手術全額給付？健保署：再研議

2021癌症高峰論壇必知九件事之8／CAR─T免疫細胞療法

Y女泣訴砲房要自費、墮胎不給錢 丁允恭妻：謊話連篇

帕金森手術納給付仍要30萬 藍委籲納全額給付重大傷病

相關新聞

「80325690」千萬富翁是你嗎？ 1-2月期統一發票特別獎出爐

今年1-2月期統一發票獎今天下午1點半在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為「80325690」；二百萬特獎獎號號碼為「95201943」，中獎發票自今年4月6日起開始兌獎。

不滿運安會安全通告 遊覽車全聯會怒批交部失信於民

蘇花公路宜蘭東澳路段遊覽車撞山壁釀6死，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，今發出安全通告，交通部則是緊急召回名盛實業所...

桃竹苗診所找C肝病人有一套 病人邊洗腎邊做超音波

台灣每年有1萬3000多人死於肝病，其實只要完成健保給付的口服新藥療程，C肝治癒率高達98%。行政院目標在2025年積極...

腮腺癌被當作顏面神經麻痺 神經壞死右臉永遠笑不出來

彰化縣張姓婦女兩年前無故右眼無法閉合，臉斜嘴歪，起初以為中風，後來被當作顏面神經麻痺，治療始終不見效，兩個月前因耳朵痛到...

92％民眾領紙本三倍券 柯文哲：老人變數位改革先鋒

台北市長柯文哲上午參加2021 SDGs起身行動、讓世界暫停倒數活動，受邀演講，柯文哲說，從去年中央發放三倍券，有高達9...

北市血汗公車司機滿街跑有如「隱形炸彈」 長者只能自求多福？

台北市公車事故頻傳，去年9月南港區發生三重客運毒駕開上人行道，造成1名行人死亡、1名員警受傷，本月23日信義區再度發生公車駕駛輾斃正在過馬路老婦悲劇。據統計，北市聯營公車近3年總行駛里程數逐年下降、搭乘公車人次減少，但肇事頻率激增，北市議員質疑北市公車有如「隱形炸彈」，要求北市公車全面加裝ADAS（先進駕駛輔助系統）輔助，降低事故發生。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。