92％民眾領紙本三倍券 柯文哲：老人變數位改革先鋒

台北市長柯文哲上午參加2021 SDGs起身行動、讓世界暫停倒數活動，受邀演講，柯文哲說，從去年中央發放三倍券，有高達92％民眾是領取紙本三倍券，由此看到國家危機，因為整個國家數位基礎建設竟那麼差，台灣不是號稱ICT大國嗎？

柯文哲以北市加碼三倍券、推動智慧校園為例，認為要改變社會，要先從學校著手，且台北改變了，台灣會被迫改變。2年內台北市無現金交易一定上升，因為國小、國中和高中人數加起來22萬人，無現金交易要怎麼突破，答案是從學校著手。

柯文哲說，去年發三倍券，領紙本的有92％，使用網路的包括信用卡、悠遊卡或電子支付只有8％，這表示台灣數位基礎建設怎麼那麼差，有護國神山，竟然整個國家數位基礎建設那麼差。

柯說，北市鎖定長者和高中生提供更多三倍券優惠，結果有40％長者選擇老人卡綁三倍券，結果老人變成台北市數位改革先鋒，在全世界也是奇蹟。

不過，柯文哲說，高中生綁三倍券卻只有25％，讓他有點不高興，後來他把教育局長K一頓，後來開學所有學生有55％用電子支付繳學費，發現小學比國中多、國中比高中多。柯說，小學生不可能比國中生、高中生聰明，小學有67％，是因為父母比較年輕。