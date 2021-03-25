全球首創跨界策展！法國阿爾薩斯頂級年份線上品酒會

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身處瞬息萬變的世界，阿爾薩斯（Alsace）不斷突破自我，為專業人士打造大膽創新的線上酒展平台。在阿爾薩斯葡萄酒公會（CIVA, Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace）大力推動下，原本因疫情取消的2020年阿爾薩斯頂級年份品酒會（Millésimes Alsace DigiTasting®），於2021年6月7日至9日以全新型態線上展出。展覽由CIVA構思和策劃，虛實整合，要帶給品酒人士一場難忘的風華盛宴。

▲阿爾薩斯葡萄酒公會虛實整合，策畫全球首創阿爾薩斯頂級年份線上品酒會。 圖／阿爾薩斯葡萄酒公會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿爾薩斯頂級年份線上品酒會是第一個由葡萄酒產區一手籌備的「實體數位化」酒展，結合實體品酒環節和線上聚會，全面展現阿爾薩斯葡萄酒的潛力，創新的策展方式在法國本地至全球均前所未見。屆時將有100家參展商各自呈現4款葡萄酒，共計400款佳釀同時展出！

除了邀請各界葡萄酒專家齊聚酒展會場，同業分享交流，品飲各式酒款，本屆酒展最大亮點就是與會貴賓可以在線上酒展前預訂品酒禮盒套裝，於線上品酒會中和葡萄園代表同步品嚐美酒。每個禮盒套裝內包含來自同一生產商的4款迷你酒（30毫升長笛形迷你瓶），由100家參展商各自精挑細選出4款無泡葡萄酒，讓品飲者充分了解酒莊的特色和個性。

▲線上酒展在法國及全球均前所未見，共有100家葡萄酒商參展。 圖／阿爾薩斯葡萄酒公會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

所有酒款均使用原產地傳統萊茵長笛形的酒瓶裝瓶，保持法定產區管制(AOC)的一致品質，也符合阿爾薩斯葡萄酒的傳統製程。獨特工藝流程確保葡萄酒狀態完好，所有佳釀均在惰性環境下裝瓶，隔絕空氣保留最細膩的品質和香氣。嚴謹的裝瓶流程讓每支酒款都能貼近原有風味，充分體現阿爾薩斯葡萄酒的精髓。

▲所有酒款均使用原產地傳統萊茵長笛形的酒瓶裝瓶，保持法定產區管制的一致品質。 圖／阿爾薩斯葡萄酒公會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如此獨一無二又專業的品酒盛宴，要如何參加呢?只要在專屬平台(www.millesimes-alsace.com)登記後，即可深入認識各家酒莊並瀏覽葡萄酒的詳細資訊。參加者可以根據葡萄酒的顏色、甜度、年份、葡萄品種、法定產區……，從100家酒莊、400款葡萄酒中，挑選最合乎自己標準的佳釀，或按照銷售方式、環境、出口國家、進口商等挑選出指定酒莊。參加線上酒展不但可了解業內最新發展，還能獲得意外驚喜！主辦單位將在貴賓線上選取心儀酒莊的禮盒組後，額外致贈一組「探索」組合，至於裡面的內容是什麼，就請貴賓們期待吧！參加者在線上預訂時，可以選擇「5件組禮盒」或「10 件組禮盒」，「5件組禮盒」包含4箱指定組合及1箱「探索」組合，(即來自5個酒莊，共20款葡萄酒)；「10件組禮盒」包含8箱指定組合及2箱「探索」組合，(即來自10個酒莊，共40款葡萄酒)。數量有限，全球免運。

▲參加者可在專屬平台預定心儀酒莊的禮盒組，還能額外獲得驚喜「探索」組合。 圖／阿爾薩斯葡萄酒公會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

參加酒展，怎能空談而沒有品酒環節互相輝映？如同實體展覽，葡萄園代表會一邊品飲美酒，一邊與貴賓分享專業知識，細談葡萄品種和阿爾薩斯風土。無論有沒有預定品酒套裝，參加者都可以與各參展商線上交流。阿爾薩斯頂級年份線上品酒會如真正大型酒展，涵蓋不同會議、工作坊，以及有關葡萄酒、風土、經濟、消費者趨勢等主題活動，參加者可藉由線上平台的整合功能或社群媒體分享自身經驗。

▲阿爾薩斯頂級年份線上品酒會如真正大型酒展，涵蓋不同會議、工作坊。 圖／阿爾薩斯葡萄酒公會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿爾薩斯頂級年份線上品酒會由阿爾薩斯葡萄酒公會全力策劃，從展覽策畫、酒箱設計、運輸、裝瓶、整體線上規劃等，都由阿爾薩斯方圓75公里內的各方達人負責，此外，阿爾薩斯頂級年份線上品酒會提倡社會責任，迷你長笛形酒瓶是由可無限循環使用的玻璃製成，與公會的再生回收策略一脈相承。

從去年疫情爆發封城，阿爾薩斯便積極留意當前局勢，在各個層面不斷創新突破，成為第一個逆勢出擊的葡萄園，在貿易展覽策略領域開創先河！期盼透過線上酒展把流傳世紀的葡萄酒專業和高科技融為一體，也把大眾的心再次連在一起。

阿爾薩斯頂級年份線上品酒會展覽期間為2021年6月7日至9日，品酒套裝預訂日期為3月29日至5月2日，有意參加者可於3月29日起至網站 www.millesimes-alsace.com 免費登記（僅限業界人士）。參加者可於未來一年繼續到訪平台，參與最新會議、品酒會、並與其他生產者互動交流。

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