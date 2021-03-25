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北榮首創AI大腸鏡診斷系統 多種病變一次揪出

中央社 / 記者張茗喧台北25日電

大腸鏡是診斷大腸息肉、大腸病變的重要工具，北榮團隊研發出人工智慧輔助診斷系統，形同每秒多30名醫師協助檢查，可同時辨識息肉、憩室等多種大腸病灶，準確度高達90%。

根據最新癌症登記報告，大腸癌已連續13年高居10大癌症之首，全台每年有1萬6000多人新確診為大腸癌，每年奪走8000多寶貴性命。

台北榮民總醫院內視鏡診斷與治療中心主任盧俊良今天表示，大腸息肉是大腸癌的早期病灶，可以利用大腸鏡早期發現並切除，但醫師進行大腸鏡檢查時，除了要辨識、切除息肉，同時要觀察大腸有沒有其他病變。

盧俊良說，目前雖有人工智慧（AI）醫療影像輔助診斷，但大多只能判斷息肉，無法同時偵測多種大腸病變，幫助有限。

北榮團隊歷經多年研究出「腸道內視鏡多模態輔助診斷系統」，以每秒30次頻率快速比對，輔助醫師判讀病灶，相當於每一秒都多出30名醫師協助進行內視鏡檢查，除了可執行大腸息肉偵測及辨別，更能同時識別瘜肉（polyp）、憩室（diverticulum）、盲腸（cecum）等多種不同的大腸病灶與大腸解剖構造，平均準確度達90%以上。

除此之外，系統更能進一步判斷息肉是否為可能轉變為惡性的腺瘤性瘜肉（adenomatous polyp），大幅提升內視鏡檢查品質。

盧俊良說，這項研究成果已於2月刊登在國際內視鏡知名期刊（Surgical endoscopy），未來將持續優化這套AI系統進行優化處理，並進行更嚴謹臨床試驗，進一步證實該系統在臨床上提升醫療診治功效，希望在最短時間內逐步落實於常規內視鏡執行中，嘉惠更多患者。

息肉 醫師 大腸癌

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