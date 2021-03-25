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櫻王滿開了！ 阿里山櫻花季主角染井吉野櫻壓軸登場
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季主角，300多株染井吉野櫻，經嘉義林區管理處進行簇葉病醫治、生育地土質改善後，找回生命力，目前滿開綻放，花況佳；生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，發現祝山觀日平台染井吉野櫻綻放，吸引熊蜂及雙環鳳蝶採花蜜自然生態，還有阿里山小火車檜木車廂主題列車行駛櫻花樹下美景。
疫情國境未開放，春遊熱門景點，偽出國日本賞櫻阿里山花季，將在4月10日落幕，壓軸染井吉野櫻盛開，阿里山大火撲滅，公路恢復通車，後天周末假日將再吸引賞花人潮。
阿里山工作站前的「櫻王」染井吉野櫻，在陽光照拂下滿開，燦爛花朵吸引大批遊客賞花拍照，染染井吉野櫻也在祝山觀日平台、阿里山派出所及阿里山賓館等景點綻放，盛開是最佳賞花期。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處搭配花季，啟動31號蒸氣火車附掛台灣檜木車廂，來回行駛阿里山車站至沼平車站；遊客紛紛拿起手機、相機，記錄火車穿越櫻花美麗時刻。
阿里山工作站前的染井吉野櫻「櫻王」，1918年從日本吉野縣移植而來，樹齡逾百年，每年花季開花最燦爛漂亮，樹形最美，下月清明連假是賞花高峰期。
為疏解假日賞花車潮，公路總局規畫後天周休假日，清明連假4月2至5日、10日，實施交通疏運措施，疏運時段內台18線阿里山公路65.4K(湖底)至88.2K(遊樂區大門) 管制小客車通行，嘉義林管處配合交管時段，在台18線29K+300及61K提供搭乘甲乙類大客車及轉乘客運遊客，提前購買阿里山遊樂區門票服務。
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