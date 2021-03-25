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櫻王滿開了！ 阿里山櫻花季主角染井吉野櫻壓軸登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季主角，300多株染井吉野櫻，經嘉義林區管理處進行簇葉病醫治、生育地土質改善後，找回生命力，目前滿開綻放，花況佳；生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，發現祝山觀日平台染井吉野櫻綻放，吸引熊蜂及雙環鳳蝶採花蜜自然生態，還有阿里山小火車檜木車廂主題列車行駛櫻花樹下美景。

疫情國境未開放，春遊熱門景點，偽出國日本賞櫻阿里山花季，將在4月10日落幕，壓軸染井吉野櫻盛開，阿里山大火撲滅，公路恢復通車，後天周末假日將再吸引賞花人潮。

阿里山工作站前的「櫻王」染井吉野櫻，在陽光照拂下滿開，燦爛花朵吸引大批遊客賞花拍照，染染井吉野櫻也在祝山觀日平台、阿里山派出所及阿里山賓館等景點綻放，盛開是最佳賞花期。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處搭配花季，啟動31號蒸氣火車附掛台灣檜木車廂，來回行駛阿里山車站至沼平車站；遊客紛紛拿起手機、相機，記錄火車穿越櫻花美麗時刻。

阿里山工作站前的染井吉野櫻「櫻王」，1918年從日本吉野縣移植而來，樹齡逾百年，每年花季開花最燦爛漂亮，樹形最美，下月清明連假是賞花高峰期。

為疏解假日賞花車潮，公路總局規畫後天周休假日，清明連假4月2至5日、10日，實施交通疏運措施，疏運時段內台18線阿里山公路65.4K(湖底)至88.2K(遊樂區大門) 管制小客車通行，嘉義林管處配合交管時段，在台18線29K+300及61K提供搭乘甲乙類大客車及轉乘客運遊客，提前購買阿里山遊樂區門票服務。

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角，阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角，阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，拍攝阿里山小火車檜木車廂主題列車行駛櫻花樹下美景。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，拍攝阿里山小火車檜木車廂主題列車行駛櫻花樹下美景。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角，阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角，阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝祝山觀日平台染井吉野櫻吸引熊蜂採花蜜生態美景。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝祝山觀日平台染井吉野櫻吸引熊蜂採花蜜生態美景。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，拍攝阿里山小火車檜木車廂主題列車行駛櫻花樹下美景。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季主角染井吉野櫻，滿開綻放，花況佳，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，拍攝阿里山小火車檜木車廂主題列車行駛櫻花樹下美景。圖／蘇家弘提供

阿里山 賞花 櫻花季

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