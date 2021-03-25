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Xbox Game Pass遊戲陣容變更強大 Ultimate版特價30元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
微軟Xbox正式完成Bethesda母公司ZeniMax Media收購程序，將其旗下的8間遊戲開發工作室正式納入陣容。圖／台灣微軟提供
微軟Xbox正式完成Bethesda母公司ZeniMax Media收購程序，將其旗下的8間遊戲開發工作室正式納入陣容。圖／台灣微軟提供

在本月初微軟Xbox正式完成Bethesda Sorfwork母公司ZeniMax Media的收購程序後，其旗下的8間遊戲開發工作室也正式納入微軟Xbox，讓旗下遊戲陣容變得更強大。即日起，Bethesda的20款經典獲獎遊戲如《異塵餘生》系列（Fallout）、《毀滅戰士》系列（Doom）、《上古卷軸》系列（The Elder Scrolls）更加入Xbox Game Pass服務陣容，讓玩家們可以用同樣訂閱價格享受更豐富的遊戲內容。

微軟也宣布以下5款遊戲現已支援在Xbox Series X/Series S上啟用FPS Boost，包括《冤罪殺機決定版》、《上古捲軸5：無界天際特別版》、《異塵餘生4》、《異塵餘生76》、《獵魂》，而Xbox Game Pass會員也能一同享受此更新。另外，伴隨去年次世代主機Xbox Series X/Series S上市合作的EA Play內容，也正式於本月擴大服務至Xbox Game Pass for PC。Xbox Game Pass Ultimate和Xbox Game Pass for PC會員現在都能在Windows 10 PC上享受EA Play的遊戲內容，且不須額外支付任何費用。目前Xbox Game Pass Ultimate月租費目前更有30元的超值優惠價，現在加入體驗正是時候。

EA Play不只提供本家的遊戲陣容，如最新出品的 《STAR WARS：中隊爭雄》，或是經典的《戰地風雲》、《極速快感》、《模擬市民》、《泰坦降臨》、《FIFA》等遊戲，也針對不同的地區收錄了在地有趣的內容，如台灣知名遊戲《返校》，將帶給Xbox Game Pass玩家最豐富的遊玩體驗。其他優惠如獨家遊戲內挑戰和獎勵、會員專屬的特殊內容，以及透過EA桌面App測試版購買EA數位產品的折扣，還有長達10小時的新上市遊戲試玩服務，更是Xbox Game Pass玩家不可錯過的福利。

微軟Xbox近期也已經為數百款遊戲增設了「語言標籤」功能，玩家現在能透過語言標籤，輕鬆辨別遊戲內容（包括遊戲介面、遊戲語音和字幕）是否支援特定語言，目前共涵蓋27種語言選項。

微軟Xbox與美商藝電聯手擴大EA Play服務內容，造福Game Pass for PC玩家。圖／台灣微軟提供
微軟Xbox與美商藝電聯手擴大EA Play服務內容，造福Game Pass for PC玩家。圖／台灣微軟提供
微軟Xbox增設語言標籤方便玩家用偏好語言尋找遊戲。圖／台灣微軟提供
微軟Xbox增設語言標籤方便玩家用偏好語言尋找遊戲。圖／台灣微軟提供
Xbox Game Pass Ultimate月租費限時推30元超值優惠價。圖／摘自微軟官網
Xbox Game Pass Ultimate月租費限時推30元超值優惠價。圖／摘自微軟官網

語言 返校

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