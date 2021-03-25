圓山東密道開放！ 防暴設計為逃難 原來是通往「這裡」

睽違50年，圓山大飯店「東密道」今終於揭開神秘面紗，只見長67公尺、84個階梯的東密道，儘管不長，不過密道設計彎曲，內部高度不一，牆面也凹凸不平，設計全都有特殊用意。圓山大飯店董事長林育生表示，東密道當初就是設計給各國重要貴賓、元首逃生用，所以密道設計彎曲，是為了避開追兵和子彈，牆面凹凸不平則是「防暴錐」的設計，加強吸音效果。

有趣的是，密道儘管空曠，確實也因為防暴錐的設計，在內部講話、走路都沒有回音，厚實的鋼筋水泥，也讓裡面手機完全沒有收訊。

但也因爲密道高低不一，若是身高超過170公分的人走在裡面，可能會不小心碰到頭；身高超過180公分的人，有時甚至得稍微彎腰走一下。而密道內還架設43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片也不會飛濺四射。

至於西密道最特別之處則是「溜滑梯」的設計，不過飯店人員表示，一開始西密道開放時，確實可以讓民眾「溜一下」，但因溜滑梯既滑又陡，隨著參觀人潮越來越多，基於安全考量，如今已不再開放溜滑梯。

東密道一出來，則會先接到圓山的秘境花園，隨後則是到人稱「孔二小姐」的孔令偉故居。林育生表示，坊間都在傳說圓山的密道是通到松山機場、士林官邸，但後來隨著開放後，都證明這些都只是謠言，像西密道其實是通到劍潭公園，而東密道則算是通往北安公園的方向。

林育生說，東密道一出來後，還是在圓山飯店的範圍內，不過一牆之隔的是中央廣播電台以及北安路，再過去則是基隆河。當時就是規畫若外國貴賓、元首逃難時，可以走這條密道，通往基隆河，搭水上飛機前往角板山的地下指揮所避難。

至於孔二小姐的故居，目前僅開放二樓，內部除了陳列孔令偉生前使用過的獵槍、西裝外套、帳冊、最愛的屏風雕刻外，還有國宴餐盤、國宴酒、老照片等。

圓山大飯店透露，一開始接獲任務時，其實秘境花園還是雜草叢生，甚至還垂吊著電纜線，孔二小姐故居則是堆放著早期的帳冊、圓山文物，看起來就像危樓一樣，只有客廳的壁爐最完整，很難想像要從蠻草叢稱的地方要變成花園，不過經過上百次開會，包括文物顏色、修復、和早期員工訪談等，總算修復有成，今也正式對外開放導覽。