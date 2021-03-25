年輕化！25至65歲有360萬人禿頭 正確救髮醫師告訴你

受到空汙、生活壓力及不良飲食等影響，禿頭族不只是雄性禿體質專利，還有年輕化的趨勢，根據統計，台灣25-65歲有禿頭困擾者高達360萬人，卻因為沒有正確救髮、誤信偏方導致問題更加嚴重，植髮醫師楊名權呼籲，正常毛囊長出的頭髮至少有60年髮齡，若60歲以前毛囊提前退化導致不正常落髮，應尋求專業管道評估治療。

現年32歲的藝人阿虎，跟兄弟都遺傳到父親的雄性禿，工作緣故，阿虎常得使用大量髮膠，卻因為太忙忽略了頭皮清潔，一次聚餐場合，朋友對著他的頭頂喊出「挖塞，你禿頭！」才開始正視「沒毛危機」，然而，為了讓自己頭髮長快一點，一度聽取偏方，把避孕藥抹粉擦在頭頂甚至塗生薑、辣椒都沒效果，最後求診醫師，以往剃光頭或戴帽子的日子過去了，面對觀眾，阿虎現在頂著一頭「自信」。

楊名權表示，一般正常毛囊的生長期平均3-5年，短則2年，女生因為雌激素關係可長達6年，這段期間，一根頭髮會歷經一個月退化期及三個月休止期，之後再新長一根自成循環，平均一根毛囊可循環至少20次，等於正常人的髮齡至少60年，意思是，頭髮若在60歲以後自然凋零都屬正常老化，但60歲以前呈現稀疏就非正常。

楊名權說，雄性禿是遺傳因子，但現代人工作壓力大、飲食不正常、睡眠品質不好，後天因素加速禿頭有年輕化的趨勢，在他的門診中，甚至有高二男生因升學壓力過大提早掉髮來求診，病患性別來看，男性占八成，兩成為女性，有些女性其實也有隱性雄性禿，還可能遺傳到兒子。

「若懷疑自己是否禿頭，最簡單的檢測方法，就是每天洗頭髮時檢查排水孔的落髮量。」楊名權表示，正常人每天自然落髮約50至100根，觀察每次洗頭髮的落髮量乘上兩倍，若超過100根以上就要注意，此外，也可觀察髮質是不是越來越細柔，可以跟後腦杓的髮質做比較，若頭頂髮質開始細柔，可能是雄性禿的前兆。

強健頭髮，清潔不可少，楊名權說，油性髮質一天至少洗頭一次，安全帽、物理性遮蔽頭髮的物品如髮片勿戴過久，坊間強調解決落髮的洗髮精，多半只是讓問題「不再惡化」，現在醫學技術相當步，頭髮是有生命周期的，早期診斷才能早期治療，只要毛囊沒有萎縮，搭配雷射生髮，即利用低能量的方式照射頭皮，刺激毛囊幹細胞生長，頭髮「是可以再長回來的」。