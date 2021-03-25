影／苗栗3座水庫卻率先實施輪供 徐耀昌向王美花反映：不太公平

台中、苗栗將在4月6日轉為水情「紅燈」，實施供五停二供水，苗栗縣有3座主要水庫，如今卻成為全台最先實施分區供水的地區，苗栗縣長徐耀昌今天向經濟部長王美花表示「不太公平」，王美花強調目前乾旱是56年來非常特殊的情形，實施分區供水主要看各地水的供給跟需求，苗栗縣竹南、頭份實施輪流供水是因管線問題，盼大家一起節水克服現在比較辛苦的情況。

王美花表示，實施分區供水要看各地的供水和需求情況來判斷，苗栗跟台中目前水的供給確實比需求少一點，苗栗縣將實施限水的地區在竹南、頭份，至於其他地區還是採取減量，並未輪流供水，是否輪流供水要視管線長度，如單純減供，管道末端無法達減水15％目標，這是技術考量，苗栗大部分其實仍適用減量，因為有獨立管線可達減量15％，因此會有這樣安排。

她指出，台中、苗栗實施分區供水，但目前很多住戶、大樓或家庭屋頂都有儲水池，盼大家多節水，一起來來克服。

徐耀昌指出， 他上午向王美花部長反映，苗栗有 3座水庫，平時都支援新竹、台中用水，但現在水情告急，結果先「關」苗栗的供水，將實施供五停二的竹南、頭份是苗栗新都心，人口占了苗栗三分之一強，對苗栗實在不太公平，但也無奈得配合，目前縣府也積極開源節流，通霄伏流水工程進度已達5成，預計4月底每天可供水1萬噸，另外苗栗也將啟用36口舊水井，每天約可增加1800噸水量。