洋釀、起司口味最得人心！10大熱門韓式炸雞店排行大公開

【整理=《食力》編輯部】

隨著韓劇在台灣引起熱潮，韓國的飲食文化也受到民眾喜愛，而韓劇如《鬼怪》、《機智醫生生活》、《愛的迫降》等熱門韓劇中不斷出現「韓式炸雞」的身影，更使得韓式炸雞的網路聲量明顯上漲。

近日有許多韓式炸雞品牌選擇進駐台灣，接連帶起一陣陣韓式炸雞旋風，根據OpView社群口碑資料庫統計韓式炸雞近三個月的網路聲量，整理出台灣10大熱門的韓式炸雞店以及6大深受喜愛的炸雞口味。

韓式炸雞從哪家吃起？10大網路熱門韓式炸雞店一把抓

韓國老字號炸雞品牌「起家雞」，積極在台展店，憑著洋釀口味擄獲許多網友的心，也有人提到「（起家雞的）醃蘿蔔很對味」；同樣也是連鎖炸雞品牌的「bb.q chicken」與「NENE chicken」也擠身二、三名，透過熱門韓劇與名人加持，吸引大批民眾嚐鮮，網友提到bb.q chicken「有很多口味可以選擇，還有道地雞啤套餐」，而NENE chicken則是「口味道地，肉質不乾柴」。

另外，許多非連鎖的在地好店同樣榜上有名，如一樂炸雞因在網紅千千的韓式炸雞評比影片裡出現，而有「肉質嫩、不膩口」的評價，讓許多網友表示很想嘗試，話題帶動一樂炸雞衝上韓式炸雞熱榜第四名。

起家雞獲得第一名的背後功臣少不了洋釀口味的炸雞和醃蘿蔔。圖／OpView 社群口碑資料庫

最受歡迎的6大炸雞口味，韓國傳統洋釀擠下起司口味獲得第一

各家韓式炸雞店推出的口味不盡相同，卻總有些口味深受網友喜愛，像是「洋釀」口味是用韓國傳統的調味方式，可以說是韓式炸雞的招牌口味，在網路上無論聲量或好感度皆獲得極高的評價。起司口味則是多數韓式炸雞店都會有的熱門口味，但有許多網友表示「起司口味吃到後來會很膩」，且各家的起司炸雞評價不一，因此在好感度方面表現不如洋釀口味。

而有些口味雖然討論度不高，但依然征服了部分網友的味蕾，在社群上獲得不少正面評價，如「青蔥派」的擁護者就表示看到炸雞上滿滿的蔥很療癒。

起司口味因為容易膩口被洋釀口味搶去第一名的寶座。圖／OpView 社群口碑資料庫

韓式炸雞是三五好友們聚餐的好選擇，加上品牌與口味的選擇越來越多元，想好要吃哪一家了嗎？不用上網請益求推薦，直接將這些人氣店家加入必吃名單吧！下班或假日趕緊找個時間嘗遍這些熱門店家和口味！

審稿編輯：林玉婷

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