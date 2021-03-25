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難吃便當菜「電話線」海茸有大功效！最新研究：可望解決癌症併發症

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/取自網路
圖/取自網路

【撰文＝李依文】

台灣人記憶中的校園午餐或者是外送便當裡總有這麼一道菜，長得黑綠色、捲捲的，呈現出特別的螺旋狀，甚至曾有人謠傳它是蝸牛肉，近日因為漫畫家葉明軒繪出12種「難吃便當配菜」，而引發網路熱烈討論。其實，這道菜色的原材料稱之為「海茸」，是一種海藻，也就是大家俗稱的「電話線」。

雖然對台灣人來說，它的價值就僅止於一道午餐菜色而已，也有不少人對於它的口感和味道不甚喜愛，但海茸其實有比這更高的價值所在。2021年3月，致力於食品多醣科技研究的專業期刊《Carbohydrate Polymers》中，科學家研究發現，海茸有望解決癌症療程中，進行放射線、化學治療時所伴隨的併發症：「白血球減少症」。

這個成分，讓海茸有醫療價值、不再只是尋常菜

海茸，它正式的名稱為「南極公牛藻」，學名是Durvillaea antarctica，是一種褐色的藻類，主要的產地在智利、與紐西蘭南部較寒冷的海域裡。

而科學家發現，它能夠解決白血球減少症的主因，是由於海茸內部富含一種物質：「岩藻醣（L-fucose）」。

海茸原生在智利、與紐西蘭南部較寒冷的海域裡，由於其來源穩定，可望成為生醫界癌症治療，減緩白血球減少症副作用的新興來源。圖/食力Foodnext
海茸原生在智利、與紐西蘭南部較寒冷的海域裡，由於其來源穩定，可望成為生醫界癌症治療，減緩白血球減少症副作用的新興來源。圖/食力Foodnext

新型岩藻醣，成白血球新力軍

岩藻醣一般的來源，來自於無脊椎動物或是藻類的純化萃取，岩藻醣會因為不同來源、製備方式，而有不同的特性，而讓應用方式有所不同，因此，各類來源都值得開發研究。

海茸可以說是岩藻醣比較新開發的來源，在結構上也是比較新型態的組成。由科學家從海茸中純化分離出來的新型岩藻醣，在環磷酰胺腫瘤治療法（一種化學治療法）中，經由動物實驗發現，可以成功激發造血功能與調解骨髓內的造血環境，並促進動物的白血球生長。

因此，科學家認為由此可確定此類新型岩藻醣，可以促使人體在癌症治療過程中，有效地提升白血球的生產數量。

減緩化療副作用：白血球減少症

白血球減少症，是在癌症的放射線治療與化學治療過程中，最常見的併發症。

這項併發症會導致免疫功能下降，或是讓身體多處因免疫力低下而感染，嚴重的話，會直接危及生命安全。也因為如此，能夠讓白血球維持在一定的水平之上，也就成為抗癌指標最重要的數值之一。

而岩藻醣在過去十年間，由於其低毒性與高純度兩者特性，而備受生醫學界關注，尋求適當的來源、正確的提取方式，成為白血球減少症的一道曙光。

供貨量與價格優勢，讓海茸成為抗癌新勢力

也因為如此，開發穩定的天然來源，將可能會改寫正在為病痛所苦的人們，科學家目前也還在持續鑽研來自海茸中的岩藻醣該如何發揮更好的功效。不過由於海茸的供貨量穩定、價格便宜，勢必會成為新的一股抗癌勢力。

審稿編輯：林玉婷

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參考資料

Structural characterization and effect on leukopenia of fucoidan from Durvillaea antarctica

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