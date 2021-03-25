常用培根、火腿 恐增加老年癡呆風險

常吃培根、火腿等加工肉品，恐增加老年癡呆的風險。英國研究顯示，每天食用25克加工肉品（約等於兩片培根），會使老年癡呆症的罹患風險增加44%，而食用未經加工的肉品，則可以使痴呆症的風險降低19%。研究者表示，這是全世界第一個發現肉食和智力影響有關的研究。

食用加工肉品影響智力

Study Finds報導，英國利茲大學的研究人員表示，每天只要吃25克的加工肉品，未來罹患癡呆症的風險就會增加44%，加工肉品包括培根、香腸、罐頭肉等醃製食品。另一方面，每天食用50公克未經加工的紅肉（豬肉、牛肉），可以使癡呆症的罹患風險降低19%。

智力退化的疾病影響現今60歲以上成年人中的5%到8%，其中阿茲海默症是最常見的疾病。該研究的主領人張慧峰（音譯）表示，現今癡呆症的罹患人口正在大幅增加，除了遺傳的可能，飲食也是影響老年智力的關鍵因素。

團隊引用英國生物銀行的數據，該數據庫包含約50萬名40歲到69歲成年人的遺傳和健康訊息，包含參與者每天食用的肉品和食用量、食用頻率。經過8年的隨機訪問，其中有2896人罹患了癡呆症，這些患者通常年紀較大，教育程度較低，且更容易吸菸、缺乏體能鍛鍊，部分有家族疾病遺傳使，而這些人食用加工肉品的量也比其他健康的人多。

飲食習慣和經濟有關

神經科學新聞報導，根據數據分析結果，研究團隊推測食用加工肉品和食用者的經濟狀況、教育程度也有關係，因為加工肉品較便宜且容易取得，且料理快速。

食品科學教授珍妮特．卡特表示，這是第一個探究特定類型的肉品對於癡呆症是否有影響的研究。她表示，目前全球有5000萬人罹患各種形式的癡呆症，且每年大約診斷出1000萬例，老年癡呆症則佔總體的一半。由於罹患癡呆症後，治療和照護都相當不容易，因此研究團隊正在盡力找出真正的病因，以做到及早防範。

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