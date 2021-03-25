台帛旅遊泡泡 旅客須提前5.5小時到桃機

台灣、帛琉旅遊泡泡4月1日首發出團，位於桃園機場第2航廈的採檢站已在施工；桃機公司說，旅客須提前5.5小時到桃機，逐批檢驗後才能報到，檢體由衛生福利部桃園醫院檢驗。

桃園國際機場股份有限公司今天表示，已確定利用第2航廈3樓出境大廳北邊通道為採檢站位置，鄰近6號報到櫃檯。

桃機公司總經理但昭璧上午視察採檢站施工狀況時表示，旅遊泡泡旅客須團進團出，進機場後先到篩檢站分批、逐團核酸檢測（PCR），檢體統一送桃園醫院篩檢。

但昭璧說，PCR檢驗後每人會拿到實體檢驗報告，等待檢驗結果時間約3.5小時，確認全團旅客陰性才能接著報到登機程序，加登機前2小時作業時間，旅客須在班機起飛前5.5個小時到桃機。