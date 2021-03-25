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影／探索黑洞邁大步 直擊M87星系偏振光與黑洞磁場

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（前排左二）、師大助理教授卜宏毅（前排左一）及中山大學物理系助理教授郭政育（前排右二）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。記者潘俊宏／攝影
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（前排左二）、師大助理教授卜宏毅（前排左一）及中山大學物理系助理教授郭政育（前排右二）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。記者潘俊宏／攝影

中研院天文及天文物理所參與的「事件視界望遠鏡（EHT）」國際合作計畫，繼拍出第一張黑洞照片後，今天公布M87星系中心最新的偏振光影像，可進一步解析黑洞影像照周圍的磁場結構及其特有行為，以及M87星系的黑洞噴流如何從核心向外噴射至星系之外。

中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩、師大助理教授卜宏毅及中山大學物理系助理教授郭政育今天一起主持記者會，卜宏毅認為這次所得的影像與兩年前的黑洞影像都有延續性，這次研究成果透露出磁場的分佈與磁場的結構，大部分的數值模擬與所得的磁場影像都很符合。

郭政育表示，透過M87的數值與訊息，都可以應用在更多其他的黑洞上，其實有更多的星系與黑洞都持續造成噴流的影像，相信EHT持續的研究，會對黑洞有更完整分析與了解，台灣的EHT成員對資料校正和分析貢獻很多心力才得到這央影像。這次的研究成果今天也發表在《天文物理期刊通訊》。

中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（中）、師大助理教授卜宏毅（右）及中山大學物理系助理教授郭政育（左）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。記者潘俊宏／攝影
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（中）、師大助理教授卜宏毅（右）及中山大學物理系助理教授郭政育（左）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。記者潘俊宏／攝影
M87星系中心的偏振光影像，線條顯示與黑洞周圍磁場有關的偏振方向。圖片版權：EHT Collabo
M87星系中心的偏振光影像，線條顯示與黑洞周圍磁場有關的偏振方向。圖片版權：EHT Collabo
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（右）、師大助理教授卜宏毅（中）及中山大學物理系助理教授郭政育（左）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。郭政育特別解釋什麼是偏振光。記者潘俊宏／攝影
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（右）、師大助理教授卜宏毅（中）及中山大學物理系助理教授郭政育（左）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。郭政育特別解釋什麼是偏振光。記者潘俊宏／攝影
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（中）、師大助理教授卜宏毅（右）及中山大學物理系助理教授郭政育（左）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。記者潘俊宏／攝影
中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩（中）、師大助理教授卜宏毅（右）及中山大學物理系助理教授郭政育（左）等EHT成員今天一起出席記者會，公布M87星系偏振光影像。記者潘俊宏／攝影

黑洞 星系

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