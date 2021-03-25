影／探索黑洞邁大步 直擊M87星系偏振光與黑洞磁場

中研院天文及天文物理所參與的「事件視界望遠鏡（EHT）」國際合作計畫，繼拍出第一張黑洞照片後，今天公布M87星系中心最新的偏振光影像，可進一步解析黑洞影像照周圍的磁場結構及其特有行為，以及M87星系的黑洞噴流如何從核心向外噴射至星系之外。

中研院天文所東亞核心觀測聯盟朴鍾浩、師大助理教授卜宏毅及中山大學物理系助理教授郭政育今天一起主持記者會，卜宏毅認為這次所得的影像與兩年前的黑洞影像都有延續性，這次研究成果透露出磁場的分佈與磁場的結構，大部分的數值模擬與所得的磁場影像都很符合。