線上教學課程衍生消費爭議 違約金占最多

線上教學課程普及，也衍生不少消費糾紛，北市法務局指出，從去年7月至今，北市已累計80多件消費爭議，以消費者解除或終止契約衍生平台使用費及違約金爭議占最多，消保官指出，主因是涉及綁約，無法全額退費，向消保官申訴。

北市府去年12月間抽檢轄內5家業者所使用之定型化契約，再由台北市商業處進行輔導，目前有3家業者完成改正，商業處將持續輔導，包括改正契約履約保證責任記載，同時請境外業者應配合我國法規修正定型化契約條款。

網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項，去年5月15日生效的，北市法務局即針對業者查核，並輔導業者改正定型化契約條款記載，重點項目包含契約審閱期及企業經營者資訊、契約付費方式、契約服務內容、帳號密碼非法使用之處理、服務品質、約保證責任、片面變更契約程序及終止契約退費規定等。

法務局表示，近年民眾購買線上教學課程者眾，衍生不少消費爭議，市府從去年7月1日起至今年3月22日止，共受理80餘件此類消費爭議申訴案，第一名的是消費者解除或終止契約衍生平臺使用費及違約金爭議。

例如消費者經廣告或推銷，綁約2年，但僅使用1個月，認為應該退還其他部分，但綁約恐無法全額退費，業者若認為可歸責於消費者，單方終止契約就有違約金的問題。

排名第二的消費爭議案是公司業務推銷時告知不完全或過度承諾，以致消費者認為無法享受到這些服務；第三是付款購課涉及第三方資融公司，因部分線上課程費用達10萬元以上，消費者無法負擔，業者會請銀行或第三方資融公司 協助消費者貸款，按月付款給資融公司，衍生糾紛。

法務局最提醒消費者，購買線上教學課程前，可多比較各業者所提供之契約及服務內容，並挑選符合需求者再行購買。若發生消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812洽詢，法務局將提供消費諮詢並協助申訴，以維護消費者權益。