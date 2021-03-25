長榮：即起新加坡飛台北航班掃驗證碼 速確認旅客健康

疫後旅遊更方便。長榮航空今天宣布，由新加坡飛往台北的航班，即起加入試行數位驗證平台，機場地勤人員掃描數位驗證碼(QR code)後，即可迅速判讀旅客所持的醫療報告是否符合入境國的相關政策要求，平均每名旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，提升作業效率。未來也計畫擴大到馬來西亞及印尼飛往台北的班機，甚至其他航線。

長榮航空說，目前積極參與各健康數位驗證平台開發。即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR (Polymerase Chain Reaction) 核酸檢測數位驗證平台試行作業，近期也計畫將此項作業擴及至馬來西亞及印尼飛往台北的班機，後續另會依試行情況再評估導入至其他航線。

長榮航空表示，為了與國際防疫驗證相關平台做最佳的串聯，自疫情以來公司就積極關注國際航空運輸協會(IATA) 在數位健康平台標準化的格式制定與作業趨勢，並掌握各國相關平台的開發及認證進度，也持續與國際具公信力組織研議合作，規畫導入安全且具信任度的PCR核酸檢測報告、疫苗注射數位驗證平台，共同做好防疫工作。

長榮說，新加坡自今年3月10日起，全境醫療院所所開立的PCR核酸檢測報告皆會附上QR code，旅客於報到時可採紙本方式或將其存置於手機提供給機場地勤人員，由機場地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台的手持設備，掃描QR code後，即可迅速判讀醫療報告的真偽、開立的醫療院所及時間的有效性，確認旅客是否符合入境國的相關政策要求，然而配合現行台灣規定，旅客仍須攜帶由醫療院所所開立的PCR核酸檢測紙本報告。

長榮說，依測試結果，Affinidi數位驗證平台可以有效增進地勤人員作業效率，平均每名旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，並可避免人工判讀錯誤的機率。

長榮說，在全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要的角色，全球主要航空公司與各相關平台進行合作；該次自新加坡站開始試行，也會持續與各國際航空組織、數位健康驗證平台保持密切合作，未來也不排除與任何數位健康驗證平台開發商合作的機會，以尋求最安全、最有效率、最便利旅客的方式，共同為恢復昔日航空產業榮景努力。