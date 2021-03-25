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塵封50年！ 圓山東密道今亮相 全長67公尺、84階梯

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塵封50年！ 圓山東密道今亮相 全長67公尺、84階梯

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者邱瓊玉／攝影
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者邱瓊玉／攝影

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。圓山大飯店表示，因東側密道服務量能有限，首波將配合飯店婚宴、企業客戶旅遊、東密國宴文化餐以及東密道住房專案，階段性開放導覽，估計將引領新一波國旅風潮。

佇立在劍潭山上的圓山大飯店，於1970年興建完成，是14層樓的宮殿式主建築，當時就規畫了東西兩側密道，這也是故總統蔣中正的緊急逃生路線，圓山大飯店也是當今全球唯一室內有此設計對國際級飯店。

有趣的是，當年設計、規畫東西二密道的主要人員，除了建築師楊卓成外，還找來一位曾經參與二次世界大戰碉堡建造的美籍德裔工程師參與整個建造工程。

其中「西密道」的入口位於地下1樓，全長約180公尺，當年除了考量蔣中正的安全外，萬一發生空襲，貴賓們即可迅速至地下防空避難室躲避。最特殊的是，為方便晚年身體不便的蔣經國能快速離開，密道旁還設計有一條約1人寬、以磨石子為底、類似溜滑梯的滑行道。滑行道長70公尺， 被戲稱為全世界最長的「水泥溜滑梯」。

至於今天正式開放的「東密道」，全長67公尺、84個階梯，整座密道設計迂迴彎曲，是為了避開追兵和直線前進的子彈；此外，除了鋼筋水泥外，還有凹凸不平的牆面，這是為了加強吸音效果，即使後有追兵，也不容易定位。密道內還設有43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片也不會飛濺造成二次傷害。

東密道蜿蜒而下，走出戶外是日治時代的神宮所在地，整修後現為秘境花園，種有山櫻花、繡球花等景觀花卉，還設有拍照打卡點的裝置藝術區，適合新人拍攝婚紗照或是舉辦小型派對，秘境花園的盡頭則是圓山大飯店第一代總經理孔令偉小姐的故居。

孔令偉也是眾所皆知的「孔二小姐」，是宋美齡的大姐宋藹齡與孔祥熙的女兒。由於孔二小姐生前對於自己生活起居保持高度神秘感，圓山大飯店特地將孔二小姐生前使用過的物品與圓山大飯店的文物一一展示，還打造了「文化美學的五感體驗」活動，完整重現文化歷史重要場址。

圓山大飯店表示，西密道2019年開放，一開放三個月來就吸引5萬人次參觀，去年則有超過17萬人次，而50年從未開放的東密道也將首度開放，相信將會帶來新一波國旅熱潮。

歷經一年多的規劃和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相。圖為東密道路線圖。記者邱瓊玉／攝影
歷經一年多的規劃和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相。圖為東密道路線圖。記者邱瓊玉／攝影

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者應翠梅／攝

歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者邱瓊玉／攝影
歷經一年多的規畫和整修工程，圓山塵封50年之久的「東密道」今天正式亮相，至此圓山東、西密道拼圖也從此完整。記者邱瓊玉／攝影

圓山大飯店第一代總經理孔令偉的故居。記者應翠梅／攝影
圓山大飯店第一代總經理孔令偉的故居。記者應翠梅／攝影

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