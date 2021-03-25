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心血管疾病猝死頻傳 醫：溫差大比低溫更可怕

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智表示，門診因心血管疾病就醫的患者也增加約1成。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智表示，門診因心血管疾病就醫的患者也增加約1成。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智表示，近期心血管疾病猝死頻傳，這和日夜溫差大，白天甚至飆破30度，到了夜晚可能連20度都不到有關，對於罹患心血管疾病的民眾是一大負擔；門診因心血管疾病就醫的患者也增加約1成。因此特別提醒，溫差大比低溫更致命，早出晚歸的民眾務必做好保暖，以免憾事發生。

潘泓智說，雖然冬天氣溫低，心血管疾病患者的死亡風險高，但相較於持續性低溫，人體較有足夠時間適應溫度，反而是忽冷忽熱的天氣所引發的心血管危機，更容易被忽視，引發猝死的風險也會明顯增加。

他說，在日夜溫差大的時節，門診常見患者抱怨胸悶、胸痛、喘不過氣、冒冷汗等症狀。此時極有可能是因氣溫驟降，血管劇烈收縮，若是血管原本就有硬化或狹窄，就有可能導致心肌缺氧，產生胸口不適的諸多症狀。

他說，若運氣不好，甚至可能造成血管內斑塊裂解，血小板瞬間凝聚，引起心臟冠狀動脈阻塞，這就是有高度風險的心肌梗塞。民眾常誤會心血管疾病是老年人的專利，其實年輕人病發前，有可能完全沒有明顯症狀，往往更會導致無法挽回的憾事。

潘泓智說，在乍暖還寒的春天，一定要隨時做好保暖，由於室內和室外溫差可能相差10度以上，建議採洋蔥式穿著，因許多民眾喜歡於天冷時泡湯，也應注意泡澡、泡湯的溫度，若溫度下降太快，容易使血管適應不及，進而引發心肌梗塞。

另外，潘泓智說，冠狀動脈心臟病的危險因子包括三高、抽菸、肥胖、慢性腎衰竭等，平時也應養成運動與健康飲食習慣，並務必戒菸，才能降低心血管疾病發生。

心血管疾病 患者 保暖

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