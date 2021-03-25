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鮭魚走了！ 藍營：世代文化差異 年輕人追求小確幸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委看鮭魚之亂，期待政府提出解決方案，讓世代和諧。圖／擷取畫面
國民黨中常委看鮭魚之亂，期待政府提出解決方案，讓世代和諧。圖／擷取畫面

鮭魚之亂」改名風潮，引發各界熱烈議論，國民黨中常委高思博在臉書直播中認為，長輩不應只是拘泥於苛責，有必要更深層省思世代差異所產生的文化、倫常或經濟環節面向。

高思博在廣播節目「午餐約會」、臉書直播「阿博來聊天」說，為了吃免費壽司，全台改名超過3百人，遍及11個縣市，且都市化越普遍的地區，人數越多，如台南市有30人變「鮭魚」，名列六都的第5名，顯示已形成公眾行動或風潮。

他表示，一些年輕人原本只是想吃免費壽司而改名，後來卻成潮流，讓其他人跟風仿效，名字越改越長。除了能吃免費大餐外，更能成為朋友圈的焦點核心，讓不少人群起效尤。高思博認為，社會文化改變，正式姓名跟網路暱稱的重要性與使用頻率在年輕世代，可能已經翻轉過來。因此，對年輕人而言，改名根本不是問題，這種世代文化差異已經形成，且漸行漸遠。

高思博從經濟面剖析，年輕世代面臨低薪、高房價，初入職場或外出求學的生活，明顯比以前艱苦。難得有免費及呼朋引伴享用大餐的機會，改個名也無所謂，「顯露年輕人活在當下，追求小確幸的人生觀點」，所以各界無須太快譴責。重要的是，從「鮭魚事件」傳遞出來的世代差異與世代正義等問題，政府能否提出解決方案，讓社會轉變為世代和諧。

高思博 鮭魚 直播

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