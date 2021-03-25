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4月降雨仍偏少 彭啟明：5、6月的偏少機會也較高

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
未來幾天逐步轉為偏東風，西半部大氣較穩定，預期空氣品質將略轉差，敏感族群要多留意。本報資料照片
未來幾天逐步轉為偏東風，西半部大氣較穩定，預期空氣品質將略轉差，敏感族群要多留意。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，過去兩三天台灣喜逢甘霖，雖然有下雨，不過整體而言3月在中南部還是偏少，近期一兩周也都是偏乾。

天氣晴朗穩定，他說，就中短期預測，4月的降雨仍將偏少，5、6月的偏少機會也較高，在大趨勢上的環境條件仍缺乏顯著降雨系統的訊號下，只能靠較多零星的降雨事件或午後熱對流發展，務必在實際作為上節約用水，做最壞的情境設定，預先做好準備，尤其台中苗栗預計在4月6日開始供五停二，這的確是會造成不便，但雨量真的不足，能夠調高風險值，多撐久一點來共度難關。

昨天雨勢在午後緩和後，逐步轉晴，彭啟明說，仍有冷空氣南下，加上輻射冷卻，清晨低溫在郊區很空曠地方仍有8-10度的低溫，台北氣象站也掉到12.5度，新北市板橋11.5度，中部約13-14度，南部13-18度，的確有溫度落差，北部有冷的感覺。預計今天是在一個轉換的過程當中，北部仍受到偏北風影響，早晚較涼，預計中午高溫約20-21度，東半部22-24度，中部25-26度，南部25-28度。

明天開始東北風顯著減弱，逐步將轉偏東風或偏東南風，未來幾天到下周末，都是屬於晴朗穩定，各地是多雲到晴的天氣。

彭啟明說，溫度也將逐步回溫，會和這幾天倒春寒的天氣有顯著差別，中午前後接近或超過30度會成為常態，尤其南部有些地方可能會出現較高溫，好像進入夏天的天氣一樣，提醒要留意局部的高溫現象。

彭啟明表示，近期台灣海峽也容易出現海面上的平流霧，也會伴隨陸地上的輻射霧，通常早晚很容易發生，霧發展有時很局部和當地地形有關係，西半部仍要留意能見度不佳的時候，在交通安全要多注意行車安全。

彭啟明說，而下周一仍有波微弱鋒面掠過，北部有轉多雲偶有局部陣雨，這波帶來雨勢可能不是很明顯也短暫，一直到清明假期，近期仍是以偏乾機會較高。而未來幾天逐步轉為偏東風，西半部大氣較穩定，預期空氣品質將略轉差，敏感族群要多留意。

彭啟明 高溫

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